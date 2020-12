EK definitivně potvrdila Babišův střet zájmů. Premiér to odmítá

Závěry auditu Evropské komise týkající se českého premiéra Andreje Babiše potvrzují jeho střet zájmů. Český překlad konečné verze zprávy ohledně dotací ze strukturálních fondů pro holding Agrofert by Brusel měl zaslat do Česka v lednu. Podle několika europoslanců to dnes členům kontrolního výboru Evropského parlamentu sdělili zástupci komise. Babiš v reakci na to uvedl, že střet zájmů nemá ani mít nemůže.

Andrej Babiš | Foto: ČTK / ČTK

Zprávy o tom, že auditoři i po komunikaci komise s českými úřady trvají na předběžných závěrech o střetu zájmů, se již dříve v médiích objevily. Babiš jakýkoli konflikt zájmů popírá a ministerstvo pro místní rozvoj se komisi dlouhodobě snaží přesvědčit o tom, že problémy vyřešil převedením Agrofertu do svěřenských fondů. "Ohledně stanoviska EK se budete muset obrátit na ministerstvo pro místní rozvoj. Já žádné stanovisko EK neobdržel a ani neznám jeho obsah. Se mnou za celou dobu nikdo nejednal! Co se týká akcií Agrofertu, tak ty jsem převedl v důsledku Lex Babiš v únoru 2017 do svěřenských fondů a od té doby s nimi nedisponuji, Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a ani mít nemůžu," napsal Babiš. Kauza Penam a dotace: Česko musí vrácení 100 milionů vymáhat na Agrofertu Přečíst článek › "Ta zpráva je konečná a definitivně říká, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů," řekl ČTK lidovecký člen výboru Tomáš Zdechovský. Informaci ČTK potvrdil i další poslanec přítomný dnešnímu neveřejnému jednání výboru. Komise podle Zdechovského zároveň uvedla, že neproplatí firmám kolem Agrofertu žádné dotace od léta 2018, kdy vstoupila v platnost zpřísněná unijní pravidla o střetu zájmů. Odlišně to však vidí vicepremiér Karel Havlíček. "Nevím, co potvrdila Evropská komise. My se řídíme českými zákony a české zákony nic o střetu zájmů v tomto případě neříkají. My nemůžeme jednat jinak než podle českých zákonů a tam podle našeho názoru jednáme zcela v souladu s nimi," uvedl Havlíček. Kauza Penam a dotace: Česko musí vrácení 100 milionů vymáhat na Agrofertu Přečíst článek › Na základě závěrů předběžné auditní zprávy, o níž již rok české úřady s komisí vedou písemnou diskusi, by však mohlo Česko vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Kontrolní výbor EP letos v květnu Babiše v nezávazných doporučeních vyzval, aby odstoupil, nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se jeho střet zájmů skutečně prokáže. Babiš opakuje, že splňuje pravidla stanovená novelou českého zákona z roku 2017, na jejímž základě převedl majetek do svěřenských fondů. Podle auditorů však premiér Agrofert nadále ovládá.

