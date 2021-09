VIDEO: Ekologické zátěže. Jak na škody po chemickém a těžkém průmyslu

I třicet let po listopadu 1989 se mnoho míst v Česku se dodnes potýká s ekologickými následky z dob těžkého chemického průmyslu. Jde hlavně o závažnou kontaminaci povrchových a podzemních vod a horninového prostředí, ke které v minulosti došlo nevhodným nakládáním s těžkými kovy, pesticidy nebo ropnými látkami. Tuto pro velkou část obyvatel Česka velmi zásadní otázku řešil dnešní díl Cafe Evropa do 17:30 do 19 hodin.

Ekologické zátěže | Foto: Deník

Hosty dnešní debaty byli Katharine Klačanský, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Jan Linhart z organizace Zelená pro Pardubicko a Jindřich Petrlík z hnutí Arnika. Moderátorkou byla Kateřina Etrychová. 400 milionů na ekologické zátěže V posledních letech jsme svědky aktivního úsilí ze strany státu, Evropské unie i samotných krajů odstranit ekologické zátěže především s cílem ozdravění životního prostředí a eliminace zdravotních a ekologických rizik spojených s kontaminací. Vyměnit plyn za uhlí je špatný krok, varuje i Česko Bill Gates Přečíst článek › V České republice je za řízení a financování odstraňování těchto zátěží zodpovědné Ministerstvo životního prostředí. To v minulosti společně se Státním fondem životního prostředí ČR vymezilo až 400 milionů korun na odstranění ekologických zátěží a analýzu jejich rizik v rámci Operačního programu Životní prostředí, financovaném z fondů Evropské unie. Jak čerpat prostředky EU Některé kraje České republiky ale aktivně usilují o odstranění ekologických zátěží i mimo režim ekologických závazků státu. Jak velké riziko představují pro lidské zdraví a pro životní prostředí staré ekologické zátěže po chemickém průmyslu? Jakým způsobem Evropská unie podporuje odstraňování starých ekologických zátěží? Jaké k tomu poskytuje dotace a jak je lze čerpat? Jak si v tomto ohledu vedou jednotlivé kraje ČR a situace kterých je nejvážnější? Bráníme nějak vzniku dalších podobných zátěží v budoucnosti? Česku přišlo varování z Bruselu: kvůli střetu zájmů hrozí pozastavením dotací Přečíst článek › Odpovědi na tyto a další otázky se vám pokusila přinést úterný Cafe Evropa. Záznam debaty sledujte zde nebo na Facebooku. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, EUROPEUM Institute for European Policy a Europe Direct Pardubice. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



