Česko má Karlovarský filmový festival, Polsko Ekonomické fórum. A to už celých 32 let. Východoevropský Davos, jak se konferenci s pěti tisíci účastníky z několika desítek zemí světa říká, se už čtvrtý rok koná nikoli v podtatranské Krynici, ale v podkrkonošském Karpaczi. Hned u hranic s Českem.

Český premiér Petr Fiala se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckim | Foto: se svolením Úřadu vlády ČR

Pět tisíc hostů, stovky manažerů firem, desítky ministrů, prezidentů i premiérů. Obrovské ekonomické fórum, kde se odehrávají stovky důležitých jednání, je jednou z odpovědí, proč Polsko poslední roky začíná v mnoha ohledech mohutně dotahovat Českou republiku, dosud stále nejbohatší a nejvyspělejší zemi střední Evropy.

Deník je už počtvrté jako nejčtenější noviny v Česku spolu s dalšími klíčovými evropskými listy mediálním partnerem události. Pod taktovkou Deníku se na pódiu ve středu uskuteční velká diskuse o budoucnosti Visegrádské čtyřky. Na ní vystoupí vedle odborníků a politiků z Česka, Slovenska a Polska i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Polsko nesouhlasí se Zelenou dohodou

Fórum s provokativním názvem „Nové hodnoty starého kontinentu – Evropa na pokraji změn“, si dává velký cíl. A to otevřít celoevropskou debatu o cílech Evropské unie v nové situaci dané energetickou krizí a pokračující ruskou agresí proti Ukrajině. Především pokud jde o zelenou transformaci EU a její tempo.

Varšava například žádá změny v Zelené dohodě Evropské unie. Proti přijatým směrnicím podalo Polsko, jehož energetika stojí z 90 procent na uhlí, v těchto dnech dokonce žalobu k Evropskému soudu v Lucemburku.

Nesmíme bláznit, ekologická opatření je třeba zmírnit, říká europoslanec Knotek

„V celé Evropě je jasné, že nám chybí debata, která by byla rozvážná a klidná. Která by se distancovala od dnešní politiky a dala by příležitost dosáhnout souhlasu s určitými ekonomickými nebo politickými rozhodnutími prostřednictvím konsenzu. Rozhovorů není nikdy dost. Je lepší se potkat na fóru v Karpaczi, Davosu nebo jinde než na ulicích u hořících aut ve Francii, Německu nebo Itálii. Mluvit spolu - to je náš nejdůležitější cíl,“ uvádí v rozhovoru pro deník Rzeczpospolita dlouholetý předseda programové rady Ekonomického fóra Zygmunt Berdychowski.

Ekonomické fórum v KarpacziZdroj: Ekonomické fórum v KarpacziPodle něj čeká diskutující řada výzev. „Jak pandemie z roku 2020, tak válka v roce 2022 zcela změnily naše myšlení. Nejen o tom, co se děje kolem nás tady a teď, ale také o tom, jak musíme přemýšlet o své budoucnosti. První velmi důležitou změnou je klesající míra globalizace. Všichni, i ti kdo podporují globalizaci, pochopili, že má své limity. Nemůžeme věčně počítat s tím, že jedna továrna na světě, tedy Čína, bude vyrábět všechno. Musíme například vyrábět látky do antibiotik v Evropě. Protože jde o naši bezpečnost,“ nastiňuje Berdychowski.

Loni zářil Fiala

Překvapením loňského ročníku se stal příjezd českého premiéra Petra Fialy, který v Karpaczi vedl důležitá jednání se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckim. Za své angažmá v pomoci Ukrajině a česko-polské spolupráci dostal Fiala také jedno z nejvyšších ocenění Ekonomického fóra.

Důležité bylo jednání o napojení Česka na polské plynovody a polské terminály na zkapalněný plyn. „Jsem rád, že premiér Morawiecki chápe význam tohoto propojení pro Českou republiku. Díky tomuto plynovodu by získala přístup k existujícím i plánovaným terminálům LNG na pobřeží Baltského moře,“ řekl po jednání v Karpaczi Fiala.

Češi se ukázali jako skvělí diplomaté. Toto vše během předsednictví EU dohodli

Důležité bylo také jednání obou premiérů o společných evropských nákupech plynu a stropu na jeho ceny, které byly před rokem touto dobou mnohonásobně vyšší než dnes. „Shodli jsme se, že je potřeba najít evropské řešení a zasáhnout do cen energií tak, aby byly přijatelné pro občany a firmy,“ uvedl tehdy Fiala.

Shoda s Polskem pak pomohla prosadit některá opatření ke snížení ceny plynu na celoevropské úrovni. Česko před rokem Evropské unii na půl roku předsedalo.

Měsíc před polskými volbami

Letos bude Ekonomické fórum také velmi významně věnováno Ukrajině. Dalším velkým tématem budou blížící se polské parlamentní volby v polovině října. Ekonomické fórum bylo i při velmi vyhrocené vnitropolitické situaci v Polsku jedním z posledních míst, kde se spolu setkávají zástupci vlády Práva a spravedlnosti a polské opozice v čele s Občanskou platformou.

Vzhledem k tomu, že obě tato uskupení velice vyrovnaně bojují o vítězství ve volbách rozhodli se organizátoři dát jak těmto dvěma stranám, tak všem v parlamentu sedícím uskupením možnost na Ekonomickém fóru prezentovat své volební programy.