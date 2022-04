Dohoda po 16 hodinách. Brusel schválil nová pravidla internetového obsahu

„Je to důležitý krok v boji za snižování elektronického odpadu, který je nejrychleji rostoucí kategorií odpadu v Evropě. Zároveň to přinese mnohem větší pohodlí pro uživatele. Myslím, že nikdo z nás nechce mít v zásuvce nabíječky s různými druhy kabelů, aby si nabil zvlášť sluchátka, telefon a tablet. Nehledě na to, že jednotné kabely USB-C lidem nesmírně usnadní nabíjení elektroniky během cestování,“ upozorňuje europoslanec a člen předsednictva EP Marcel Kolaja, který je navíc i členem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Podpora napříč Europarlamentem

Návrh má podporu napříč Evropským parlamentem. Krok podporuje i europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která je stínovou zpravodajkou návrhu. „Již více než deset let požadujeme zavedení univerzální nabíječky. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby spotřebitelé byli nadále nuceni kupovat s každým zařízením nové nabíječky, navíc by to mělo vést i k poklesu ceny tohoto zařízení.“

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkPodle Evropské komise představují vyhozené a nevyužité nabíječky každoročně až jedenáct tisíc tun elektronického odpadu.

Podle návrhu budou mít výrobci patnáct měsíců na to, se novým pravidlům přizpůsobit.