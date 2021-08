Při jednáních o snížení emisí uhlíku Evropská komise pouze připustila, že chce „respektovat právo členských států rozhodovat o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologie. Některé členské státy uvedly, že součástí jejich vnitrostátní skladby zdrojů energie je energie jaderná“.

V otázce, zda je jaderná energetika bezemisní zdroj, se ovšem komise zatím jednoznačně nevyjádřila a možnost podpory výstavby jaderných elektráren z evropských peněz odmítla.

Důležitá taxonomie

Kouzelným slůvkem, které rozhodne o postoji EU k jaderné energetice, je taxonomie. V původním významu je to věda, která třídí živočichy a rostliny do různých skupin.

„Taxonomii si vypůjčili bruselští úředníci, aby roztřídili, co je, a co není udržitelný projekt. To znamená dostatečně zelený. Jaderné elektrárny jsou bezkonkurenčně nejlepším nástrojem, jak snížit emise CO² při výrobě elektřiny. Není nic lepšího, ani solární panely, ani větrné elektrárny,“ je přesvědčen Aleš John, bývalý ředitel dukovanské elektrárny. Ale s tímto pojetím mají problém hlavně německy hovořící bruselští úředníci, tedy úředníci ze zemí, které odmítají jadernou energetiku, nebo se snaží od ní odejít.

To, jak je taxonomie důležitá, si uvědomuje i Aleš John: „Předpokládá se, že se taxonomií budou řídit také banky, které budou na nové projekty půjčovat peníze“. Tedy pokud by evropští úředníci nezařadili jaderné elektrárny na správnou stranu rovnice, hrozí, že žádná evropská banka nebude chtít na jejich stavbu půjčit peníze.

Na důležitost taxonomie upozorňuje i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09): „O tom, že jaderná energetika je nízkoemisní zdroj, není pochyb. Otázkou je, jak bude vymezena v taxonomii zelených investic. Do hry totiž vstupují třeba rizika či ukládání odpadu, nejen emise při provozu. Nicméně vzhledem k tomu, že stát se rozhodl, že možnou stavbu bloku bude financovat, nepředstavuje jakékoliv blížící se rozhodnutí EU v této věci zásadní problém pro financování projektu“. Navíc Niedermayer očekává, že rozhodnutí bude pro jadernou energetiku spíše pozitivní.

Niedermayer má ovšem o smysluplnosti budování nového zdroje v Dukovanech pochybnosti. Říká: „Výstavbu nového bloku JE Dukovany nepovažuji v dnešní situaci za ekonomicky racionální řešení. Zkušenosti se stavbou jaderných elektráren v EU ukazují, že jde o nesmírně nákladné a z hlediska realizace riskantní rozhodnutí“.

Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) dostavbu Dukovan neodmítá, ale současně dodává, že nový zdroj musí dávat smysl finančně. „A o tom mám pochybnosti,“ je přesvědčen Peksa.

Jednoznačně se za dostavbu staví Dita Charanzová (ANO): „Jádro vidím jako nenahraditelný nízkoemisní zdroj. Abychom dostáli našim evropským klimatickým cílům, je třeba nahradit naše uhelné elektrárny. Jen díky vývoji obnovitelných zdrojů se nám to ale při nejlepší vůli nepodaří.“

Jde také o bezpečnost

Doplňuje další podle ní důležitý argument: „Jádro je navíc garancí naší energetické svrchovanosti, kterou kupříkladu plyn nedokáže úplně zajistit. Stačí se podívat na poslední vývoj našich vztahů s Ruskem“.

Rezolutně hájí dostavbu Dukovan europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM): „Rozhodně ji podporuji. A nemyslím, že bychom měli zůstat jen u Dukovan, je třeba dostavět Temelín a přemýšlet o další jaderné elektrárně“.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se v otázce Dukovan také vyslovuje pozitivně. Navíc je přesvědčen i o tom, že i taxonomie dopadne nakonec pro jádro pozitivně.

„Expertní orgán Evropské komise v březnu uvedl, že analýzy neodhalily žádné vědecky podložené důkazy, že by jaderná energie měla být škodlivější než jiné technologie výroby elektřiny, které jsou považovány za 'čisté'. Jaderná energie tak není rizikem ani pro zdraví a ani pro životní prostředí za dodržení bezpečnostních pravidel, a proto věřím, že jí status bezuhlíkového zdroje odebrán nebude,“ říká Zdechovský.

