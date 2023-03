Erasmus je asi nejúspěšnějším programem celé Evropské unie. Umožňuje nejen studentům na čas vyjet do zahraničí, zlepšit si znalosti cizího jazyka a získat cenné zkušenosti. „Je to taková výkladní skříň EU,“ uvádí v rozhovoru pro Deník ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl. Podle něj letos vyjede za hranice nebo se zapojí do zahraničních aktivit kolem dvaceti tisíc mladých Čechů.

Dvoumiliardový rozpočet. Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce, dohlíží mimo jiné i na rozdělování rozpočtu Erasmu Plus, úspěšného vzdělávacího programu EU | Foto: Deník/Luboš Palata

V těchto dnech si připomínáme třetí výročí vypuknutí covidové pandemie. Covid zasáhl tvrdě i program Erasmus Plus. Už se z toho vzpamatoval?

Myslím si, že ano. Program Erasmus Plus se vzpamatoval a v řadě aspektů vychází z covidu posilněn. Ta současná čísla jsou lepší, než byla před covidem.

Když říkáte posilněn, máte na mysli používání digitálních nástrojů i v Erasmu Plus?

Digitalizace programu byla, bez ohledu na covid, jednou z priorit. Doba covidu k naplňování této priority přispěla. A i celý program se kvůli covidu proměnil a jeho dopad je ještě větší, než byl v minulosti.

Erasmus má letos nejvíc peněz a otevřel se i sportu. Pro ČR je dobrou reklamou

Myslíte to tak, že dnes je už normální kombinovat fyzické výjezdy do zahraničí s výukou prostřednictvím sociálních sítí a webových přenosů?

Přesně tak. Kvůli covidu se celý vzdělávací systém naučil používat moderní digitální technologie a propojení na dálku. Na to zareagoval i program Erasmus Plus, který do své nabídky začlenil i kombinované intenzivní výjezdy.

Jak to vypadá v praxi?

Tak, že studenti nějaké fakulty mají kurz ve spolupráci se zahraniční skupinou studentů. Kombinuje se to tak, že výuka je online a pak je to doplněno nějakou intenzivní částí, kde dojde k reálnému setkání obou skupin studentů a ke studentské výměně. Kdy se prostě někam jede. Konkrétně si představte kurz v délce jednoho semestru, na jehož konci vyjedou skupiny, které spolupracují online, a na společném setkání stvrdí virtuální část fyzickou přítomností.

Británii nahradilo Německo. Heidelberg, jedno z německých univerzitních měst, o které je nyní v rámci Erasmu Plus velký zájem. Studovat nejen v Německu lze i v angličtiněZdroj: Pixabay

A je to oblíbený způsob, jak pobyty Erasmu probíhají?

Obliba tohoto způsobu výuky roste, a to napříč celou Evropou. Ale hlavní roli hrají ochota a schopnosti učitelů a profesorů takový kurz připravit, protože je to přece jenom náročnější. A musíte k tomu najít zahraniční partnery.

Pokud jde o „normální“ výjezdy studentů, které jsou hlavní částí programu Erasmus Plus, dá se říci, že studenti tak trochu dohánějí ty tři z hlediska zahraničních výjezdů velmi složité roky?

Nějaký efekt „odložené spotřeby“ tady je. Počet zájemců o výjezdy a počet projektů napříč Evropou a napříč všemi programy Erasmu Plus je citelně vyšší. Zájem roste, protože opadla covidová obava a nejistota. Studentky a studenti prostě znovu chtějí trávit nějaký čas v zahraničí, vidět svět a porozumět lépe souvislostem.

Vy máte v rozpočtu Erasmu Plus nejvíce peněz v historii. Na kolik studijních výjezdů to v tomto roce bude stačit?

V letošním roce je pro Českou republiku připraveno 80,5 milionu eur, což je při dnešním přepočtu něco pod dvě miliardy korun. Za tyto peníze vyjede do zahraničí nebo se nějak zapojí do zahraničních aktivit kolem dvaceti tisíc lidí.

Počty vysokoškoláků rostou: Jak jsou na tom technické obory, jak humanitní

Je to hodně, nebo málo?

Je to relativně velké číslo, které znamená, že je to asi pětina jednoho populačního ročníku. To už je něco, co má systémový dopad, který se projevuje ve společnosti.

Erasmus se bere jako program pro vysokoškoláky. Je to tak?

Není, už téměř před deseti lety program Erasmus přijal pod svá křídla další vzdělávací programy EU a stal se Erasmem Plus. Kromě vysokoškoláků, na které jde přibližně polovina rozpočtu, jsou do něj zapojeny i střední školy a učiliště, je tam i vzdělávání dospělých z institucí, jako jsou knihovny či muzea, jsou tam i jazykové školy či celoživotní vzdělávání… Nově máme i Erasmus Sport pro trenéry malých amatérských klubů.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Evropa pro Čechy na Denik.cz ve středu od 12:00.

Co vás zajímá na Evropské unii?



Zdroj: DeníkStojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz