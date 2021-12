Výkladní skříň Evropské unie, program studentské výměny Erasmus, je kvůli koronavirové pandemii, stíženému cestování a restrikcím v nejvážnější krizi od svého vzniku.

Loni například využila stáží Erasmus financovaných Evropskou unií jen polovina Čechů ve srovnání s předcovidovou situací. Paradoxně se tak děje ve chvíli, kdy byly možnost stáží a studijních pobytů výrazně rozšířeny na další skupiny a Evropská unie zvýšila rozpočet na roky 2021-2027 určené na tento program na dvojnásobek – na 28,4 miliardy euro, tedy skoro tři čtvrtě biliónu korun.

S Brity je to po brexitu ještě těžší než před ním. Sporů přibývá

Erasmus je přitom nejen podle názoru odborníků, ale Evropské komise, členských států i Evropského parlamentu jedním z nejužitečnějších nástrojů Evropské unie. Jak pro zvyšování úrovně vzdělávání mladých Evropanů, tak pro vzájemné poznávání a budoucí spolupráci. Díky programu Erasmus se pak smíšeným párům, které se právě při Erasmu poznali, narodilo už přes milión dětí.

Konference o budoucnosti Evropy běží i v Česku

Téma Erasmu a obecně pohledu mladých Čechů na Evropskou unii se stalo i proto hlavním tématem otvírací debaty nového cyklu diskusí, jež jsou širší součástí Konference o budoucnosti Evropy.

Evropská unie zahájila tuto konferenci letos na podzim. Jde o celoevropskou sérii diskusí a iniciativ, ve kterých se mají občané EU vyjádřit, jak si budoucnost sedmadvacetičlenného bloku představují.

Na úvodní diskusi, kterou budeme živě přenášet od 17 hodin z brněnské radnice se budeme ptát i na to, zda spojuje občany EU společná evropská identita, zda pomáhají v jejím budování evropský prostor „bez hranic“ a programy jako Erasmus a zda se cítí se být občané unijních států také Evropany a jak se to může se to v budoucnu změnit?

Otázky můžete klást o novému ministrovi pro Evropu

Pozvání k debatě přijali Markéta Gregorová, europoslankyně (Piráti, Zelení/ESA), Mikuláš Bek, senátor a kandidát na ministra pro evropské záležitosti, Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a ředitel CEITEC MUNI a Adéla Terezie Hurtová, prezidentka Erasmus Student Network MUNI. Debatu bude moderovat Luboš Palata z Deník.cz.

Evropa se kvůli covidu propadá do dluhů. K šetření se nikdo nemá

Akci se můžete zúčastnit od 17 hodina na této stránce nebo na facebookovém profilu Denik.cz.

Své komentáře a dotazy budete moci pokládat prostřednictvím aplikace Sli.do.

Realizaci akce, která je organizována jako součást Konference o budoucnosti Evropy, podpořila Evropská unie.

