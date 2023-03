Erasmus+ je i dnes převážně programem výměnných studijních pobytů vysokoškoláků ze zemí Evropské unie. Stále však rozšiřuje možnosti studijních pobytů různých skupin lidí v zahraničí. A to jak v rámci zemí EU, tak mimo ni, odjet studovat lze například do Norska nebo Turecka, ale i do dalších států.