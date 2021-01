1) Očkování podstatné části Evropanů má zastavit šíření covidu

Zásobování vakcínami v EU je sice rovnoměrné a spravedlivé, ale rozbíhá se pomalu. Alespoň ve srovnání s nejrychleji očkujícími státy, jako je Izrael či Velká Británie.

Je to i proto, že Evropská léková agentura dostála své pověsti přísného dozorového orgánu a zatím povolila jen jednu vakcínu od firem BioNTech a Pfizer. Schválení vakcíny od firmy Moderna je ale podle zdrojů z Evropské komise otázkou dní. Těchto dvou vakcín je objednáno 450 milionů dávek, což stačí pro víc než 50 procent obyvatel starších 18 let.

V rámci rozložení rizika EU objednala dvě miliardy dávek vakcín od šesti firem. Velmi rozdílná je a bude i rychlost očkování. Nejlépe připravené je zřejmě Německo, v jiných státech EU, včetně Česka, by rychlé dodávky velkého množství vakcíny nyní nepomohly.

Na úrovni států EU se musí vyřešit uznávání vakcinace i rychlých antigenních testů, což by umožnilo plné obnovení života v celé Unii.

2) Na ekonomickou obnovu jsou přichystány stovky miliard eur

Unijní hospodářství zaznamená za loňský a začátek tohoto roku výrazný ekonomický propad, způsobený různě silnými a dlouhými lockdowny. Na obnovu ekonomik členských států je ale v rámci Plánu obnovy EU připraveno na 750 miliard eur, větší část této sumy se začne rozdělovat už tento rok na jaře.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

I díky tomu by EU měla příští rok silným růstem ztrátu z roku 2020 dohnat. Smysluplné utracení peněz z Fondu obnovy bude ale záležet i na členských státech, které mají v příštích měsících předložit své národní plány. Mnohé tyto plány, včetně toho českého, zatím zaostávají za očekáváním a nemusejí být Evropskou komisí na jaře schváleny.

3) Obnovení ekologické spolupráce se Spojenými státy a start Zelené dohody Evropské unie

Ani koronavirová krize nezastavila posun Evropské unie k ekologicky udržitelnému hospodářství a snižování emisí skleníkových plynů. Do ekologických projektů půjde třetina výdajů Evropské unie a k „zelené“ přeměně hospodářství chce EU využít i obnovu ekonomik členských států po pandemii.

Tyto plány naráží na odpor nejvíce v Polsku a České republice, které otevřeně říkají, že cíl Unie, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030, určitě nesplní.

4) Velmi důležité parlamentní volby v Německu, Nizozemsku i v Česku

V EU skončí tento rok doba kancléřky Angely Merkelové, která v podzimních spolkových volbách v Německu už nebude kandidovat. Její CDU/CSU je ale dnes v pozici velkého favorita voleb s drtivým náskokem před Zelenými a sociálními demokraty. Nejistotu ale vzbuzuje, že stále není jasné, kdo v čele strany, a pak zřejmě i Německa, Merkelovou nahradí.

Nejvíce se spekuluje o ministru zdravotnictví Jensu Spahnovi. Byl by to první gay v čele této křesťansko-demokratické strany. Ve volbách v Nizozemsku je hlavní otázkou výsledek pravicových extremistů Geerta Wilderse, které ale svojí popularitou zatím výrazně předčí středový premiér Mark Rutte.

Volby v Česku jsou zajímavé hlavně v tom, zda skončí zdejší politický experiment v podobě vlády oligarchického hnutí ANO.

5) Spolupráce s demokratickou Indií může snížit význam Číny

Summit s Indií, která tento rok vytlačí Čínu z pozice nejlidnatější země světa, je jednou z klíčových událostí začínajícího předsednictví Portugalska v EU. Ambicí Unie je dostat nejen politické, ale i ekonomické vztahy s demokratickou Indií nejméně na roveň spolupráce s totalitní Čínou.



