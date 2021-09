Je to jen dvacet dní, kdy šestice vlád zemí Unie poslala do Bruselu dopis, v němž žádala, aby společenství dál pokračovalo v deportacích Afgánců z Evropy zpět do jejich vlasti. Se zdůvodněním, že se jedná o bezpečnou zemi, jejíž občané nemají v Unii naději na získání azylu.

Nešlo přitom o premiéry z „antiimigračního“ Visegrádu, ale o vládní činitele států, které dosud vystupovaly vůči migraci poměrně vstřícně – Německa, Rakouska, Dánska, Belgie, Nizozemska a Řecka.

„Zastavení návratů (do Afghánistánu) vysílá špatný signál a pravděpodobně motivuje další afghánské občany, aby opustili svůj domov a vydali se do Evropy. Žádáme proto Komisi, aby intenzivněji jednala s afghánskou vládou o tom, jak by mohly probíhat návraty do Afghánistánu v nadcházejících měsících,“ uvádí se v dopise, citovaném Reuters.

Trvalo jen pár dní od odeslání dopisu do Bruselu, kdy se celý Afghánistán dostal do rukou radikálního islámského hnutí Tálibán. A kdy se velká část signatářů tohoto dopisu dostala mezi státy, které naopak z Afghánistánu zachraňovaly tisíce lidí ohrožených novým režimem.

Česko je mezi nejhoršími

Hlavní tíhu záchranných operací, při nichž se podařilo leteckým mostem evakuovat více než 120 tisíc Afghánců, nesly USA a jejich arabští spojenci Katar a Spojené Arabské emiráty. Země Evropské unie však nezůstaly úplně mimo, i když své záchranné operace ukončily už o víkendu – několik dní před Američany. Všechny unijní státy zastínila v počtu evakuovaných Afghánců Británie, která jich přivezla do země na patnáct tisíc.

Bylo to dáno ale i tím, že Britové měli po USA v Afghánistánu druhý nejvýznamnější vojenský kontingent. „Nedokázali jsme pomoci všem, kterým jsme pomoci chtěli. Budeme se jim snažit pomáhat dál,“ uvedl britský velvyslanec Laurie Bristow, který opouštěl o víkendu Kábul s úplně posledními britskými vojáky.

Až daleko za Brity jsou s téměř pěti tisíci evakuovanými Afghánci Italové, po nichž následují s nepatrně nižšími počty Němci a s 2600 Francouzi. Z menších zemí si zaslouží pozornost s 1400 evakuovanými občany Afghánistánu Belgie a s 1100 Švédsko.

Zajímavý a svým způsobem modelový je příklad Nizozemska, které uvedlo, že ze země evakuovalo od 15. srpna na 2400 Afghánců, alez toho do Nizozemska převezlo jen 1600 z nich.

Ze středoevropských států nejvíce evakuovaných Afghánců – devět set – oznámilo Polsko. Z toho bylo šest stovek žen a dětí. I v případě Polska je vysoký počet dán poměrně značnou přítomností polských vojáků v Afghánistánu během celé dvacetileté spojenecké operace.

Česká republika patří s počtem 169 evakuovaných Afghánců mezi země, které zachránily nejmenší počty lidí, kteří před tím pomáhali silám NATO v zemi. Víc zřejmě evakuovalo i silně protimigrační Maďarsko, jež oznámilo 540 evakuovaných, ovšem včetně občanů Maďarska. Šéf evropské diplomacie Josep Borrell uvedl, že se znovu ukázalo, že EU potřebuje síly rychlé reakce. Ty nebyly pro evakuaci z Afghánistánu k dispozici a celou evakuaci museli opět zajišťovat Američané.

Peníze a plot

Unie se ale nyní hlavně snaží zabránit další migrační vlně. V minulých letech tam požádalo o azyl už půl milionu Afghánců. Dalším v tom mají zabránit ploty na hranicích, humanitární dodávky do Afghánistánu a finanční pomoc zemím v sousedství Afghánistánu. Německo už slíbilo půl miliardy euro. Potřeba ale bude mnohem více, jen v Pákistánu jsou v uprchlických táborech na tři milióny Afghánců.

