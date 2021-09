Vesmírný program a s ním spojený technologický rozvoj bude pro Česko čím dál větší prioritou, budou proto do něj směřovat další investice. Zároveň se může stát jedním z klíčových možností hospodářského rozvoje po koronavirové krizi.

Při pátečním slavnostním otevření Agentury Evropské unie pro vesmírný program (EUSPA) to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Agentuře přislíbil podporu od vlády. Agentura má na starosti veškeré vesmírné programy a aktivity EU, sídlo má v Praze.

EUSPA se nedávno transformovala z Agentury pro evropský globální navigační družicový systém. Nově sdružuje řízení provozu kosmických programů EU, zároveň bude mít nadále na starosti řízení navigačního systému Galileo.

Dále má na starosti služby evropské družicové navigace, aktivní bude také v komerčním využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus. Dalším cílem agentury je koordinace připravovaného programu družicové komunikace EU ve státní správě (GOVSATCOM).

Podpora od vlády

Babiš při otevření agentury ocenil její dosavadní práci a přínos ještě v rámci její staré struktury. Jejím zástupcům zároveň přislíbil podporu s veškerými bezpečnostními či technickými záležitostmi při chodu agentury. Působení agentury v Česku přitom označil za velkou příležitost podílet se na chodu instituce, která podle něj bude mít v budoucnu klíčovou roli v evropské agendě.

Podle premiéra má vesmírný program a na něj napojené technologie čím dál větší místo v každodenních činnostech. Přínosy agentury vyzdvihl i vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

„Vesmírné technologie jsou dnes klíčové pro celou řadu oborů, od dopravy, přes zemědělství, průmysl po ochranu životního prostředí a další. Budeme do nich investovat maximum možného, a to finančně i lidsky,“ uvedl.

Miliardy do českého rozpočtu

Agentura EUSPA, dříve Agentura pro evropský globální navigační družicový systém, známá také jako agentura GSA, sídlí v Praze od roku 2012. Podle zástupců agentury do loňska odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun.

Po rozšíření by se finanční odvod měl zvýšit. Počet zaměstnanců by se ze současných 200 měl zvýšit až na 600, stát proto nyní hledá pro agenturu nové prostory. Dosavadní sídlo v Janovského ulici v pražských Holešovicích bude v budoucnu nedostačující. Novou budovu by stát chtěl najít a připravit nejpozději do roku 2024.