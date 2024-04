Téměř dvě třetiny čtenářů jsou proti tomu, aby státy EU měly kromě vlastní i společnou armádu. Ukázala to data dosavadních výsledků velké ankety Deníku.cz ke dvaceti letům České republiky v Unii. Pro vznik společné evropské armády jednoznačně hlasovalo 27 procent čtenářů, 13 procent dotazovaných nemá jednoznačný názor. Do ankety se zatím zapojilo více než 5 300 lidí.

Co Česku dalo 20 let v Evropské unii? Odpovídejte v dotazníku Deníku. | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkVe velkém dotazníku můžete odpovídat i na další otázky o evropské integraci a jejím vlivu na běžný život Čechů, Moravanů a Slezanů. Co si myslíte o Evropské unii? Má smysl v ní být? Jak moc nám pomáhá? Jaké výhody využíváte? Co vám na EU vadí?

Anketu Deník.cz vytvořil kromě výročí i z jiného důvodu. Zároveň nás totiž v tomto roce čekají další volby do Evropského parlamentu. A to v době, kdy je česká společnost rozpolcená v mnoha otázkách. Funkčnost Evropské unie je jednou z nich. Hrozí česká obdoba Brexitu? Kdy máme přijmout euro? A máme ho vůbec přijmout? „Dotazník a témata z něj vzešlá tvoří jednu z linií projektu, který redakce k výročí návratu České republiky do ekonomického prostoru tradiční Evropy připravila pod jednoduchým názvem 20 let v EU,“ poznamenal šéfeditor Deníku.cz Tomáš Herman.

Anketní otázky vytvořil redakční tým a Deník.cz se v nich ptá jak na základní politická témata, tak na věci, které se dotýkají přímo běžného života lidí. „Zajímá nás mimo jiné, jak moc využívají výhod typu levné telefonování ze zahraničí nebo cestování bez překážek. Stejně tak ale i případné nepříjemnosti s EU spojené,“ dodal Herman.

Velký dotazník Deníku k členství Česka v Unii je dalším ze série anket, které Deník.cz připravil. Redakce vedle společenských témat, v nichž jsme se ptali na vaše závislosti nebo na to, Jak milují Češi, v posledních letech nabídla i ankety na závažnější témata. „Nejsilnější zájem byl o dotazník k rusko-ukrajinské válce, kde odpovídaly desetitisíce lidí, velmi úspěšný byl i jeden z posledních dotazníků ohledně aktivismu a ovlivňování běžného života ze strany aktivistů,“ doplnil šéfredaktor Deníku.cz Roman Gallo.