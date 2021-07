Slovo „zákaz“ ve středečním návrhu Evropské komise k dosažení klimatických cílů Unie „Fit for 55“ nenajdete. Přesto požadavek, aby se od roku 2035, tedy za čtrnáct let, v Evropské unii vyráběla a prodávala jen auta, který nebudou produkovat „žádné emise oxidu uhličitého“, je zcela jasný.

Znamená to konec výroby současných aut se spalovacími motory na benzín a naftu. „Není to zákaz aut se spalovacími motory, ale pouze prodeje nových aut. To znamená, že auta vyrobená před rokem 2035 budou moci dále jezdit. Ale zároveň je to silný signál pro automobilky, že nemusí otálet s přechodem na elektromobily,“ uvedla pro Deník Kateřina Davidová z expertka Centra pro dopravu a energetiku.

I když návrh Evropské komise hovoří o podpoře výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, podle Davidové nevylučuje jiné pohony nových „bezemisních aut“ než je elektřina. „Je zachována technologická neutralita,“ uvádí Davidová s tím, že si lze představit, že po roce 2035 bude část nově vyrobených aut pohánět vedle elektřiny například vodík.

Návrh Evropské komise obsahuje i část, podle níž se mají emisní povolenky pro dopravu má znevýhodnit provozovatele vozidel na benzín a naftu. Zároveň má část z výnosů emisních povolenek pro klasická auta jít část peněz do sociálního fondu. Z něho by mohl být vypláceny pobídky na nákup elektromobilů, nebo aut na vodík.

Včerejší návrh má mnoho dalších částí, mimo jiné i závazek vyrábět v roce 2030 40 procent energie z ekologicky čistých zdrojů.

Rozhodnou státy EU

Místopředseda Evropské komise Franz Timmermans označil včerejší legislativní návrh,za přelom ve snaze EU omezit klimatickou změnu. „V boji proti klimatické změně a krizi biodiverzity máme před sebou klíčové desetiletí,“ uvedl Timmermans.

Návrh Evropské komise musí schválit státy EU a Evropský parlament. Očekávají se tvrdé debaty, především ze strany zemí jako Česko, či Polsko.