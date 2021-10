Klub ANO se také může rozpadnout, jako se rozsypal v minulých letech. To se děje znovu. Z klubu ANO už odešla bývalá místopředsedkyně ANO Radka Maxová. „Pan premiér chce mít evidentně nejen v Česku vše a všechny pod kontrolou. A také může vnímat Evropský parlament jako nepřítele kvůli opakovaně přijatým rezolucím o jeho střetu zájmů.“ uvedla Maxová. Za Babiše se nepostavila ani komunistická europoslankyně Kateřina Konečná. „Vybral si tu nejhloupější cestu, protože Evropský parlament je jediný lidmi volený orgán EU,“ řekla.

Babišovo vyjádření se snažila bagatelizovat i další europoslankyně za ANO Martina Dlabajová. „Podobné výroky vnímám jako součást tuzemské předvolební kampaně a nepřikládám jim hlubší význam,“ napsala Deníku. Tři europoslanci ANO, Ondřej Kovařík, Ondřej Knotek a Martin Hlaváček, na dotaz Deníku do uzávěrky neodpověděli.

„Po pravdě to od něj slyším poprvé a ráda si to nechám vysvětlit. Obecně tahle silná vyjádření považuji za reakci na snahu o posilování pravomocí EP, věřím ale, že nebyla myšlena vážně,“ uvedla pro Deník Charanzová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.