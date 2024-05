EU Čechům zlevnila volání a data v zahraničí. Doma ale dál platí skoro nejvíc

Z dvacet let, co je jejich země součástí Evropské unie, vzrostlo bohatství Čechů v průměru o více než čtyřicet procent a v životní úrovni předehnali země, jako jsou Řecko, Portugalsko nebo Španělsko a přiblížili se Itálii. V minulých dnech to spočítala Česká spořitelna. Přesto je s členstvím v této organizaci podle agentury STEM spokojena jen polovina lidí v Česku. Deník přináší seriál, v němž změny, které Unie do života Čechů přinesla, popisuje. Jednou z nich byla například nižší cena volání do zahraničí, kdy Češi ještě před sedmi lety platili mnohem vyšší částky než třeba jejich sousedé.

Češi platí díky EU za volání z a do zahraničí méně peněz. | Foto: Shutterstock