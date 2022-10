Její vystoupení bylo pozoruhodné nejen svým důležitým obsahem, který bude už ve čtvrtek řešit summit Unie, ale i místem, kde byl návrh oficiálně představen. Při řešení energetické krize byl totiž europarlament odstaven na vedlejší kolej. „Evropský parlament byl vypnut,“ charakterizuje to český europoslanec Stanislav Polčák.

Jak se řídí Unie: Šerpové. Lidé, kteří pomáhají tomu, aby summit EU dopadl

Nejde přitom jen o jeho pocit, ale o konstatování faktu. „Europarlament byl skutečně u některých opatření obejit a postaven bokem,“ potvrdil i europoslanec Luděk Niedermayer. „Bylo to ale v momentech, kdy se muselo jednat v řádu hodin a dní, a ne týdnů,“ dodává.

Naopak připomíná, že na přijetí směrnice nařizující naplnění všech zásobníků na plyn přes sezonou, se europarlament podílel.

Bez europoslanců

Způsob, jak se dá evropský parlament obejít, se jmenuje Nařízení Evropské unie. To lze ve výjimečných a odůvodněných případech přijmout bez Evropského parlamentu. Tomu se to ale nelíbí a i v tomto případě „vyjádřil lítost“. „I já doufám, že to byla výjimka,“ dodal Niedermayer.

Jak se řídí Unie: Evropské politické společenství aneb 48 zemí v Praze

K energiím proběhla v úterý bouřlivá debata, která zdůrazňovala nutnost pomoci s vysokými cenami energií lidem i firmám. Protože ale parlament nemá legislativní iniciativu, tedy možnost sám navrhovat evropské směrnice či nařízení, nebude to mít přímý vliv na rozhodnutí Bruselu a Unie.