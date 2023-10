Europarlament vyzývá aerolinky k jednotné velikosti kufrů

Zná to asi každý, kdo někdy letěl s low cost aerolinkami někam po Evropě. Každý dopravce má svoji velikost malých kufrů, které povolují cestujícím si brát bez příplatků do kabiny. Velikosti se od sebe o centimetry liší. V případě, že se do stanovené velikosti nevejdete, čeká vás zaplacení příplatku. Ten často není zanedbatelný a někdy dokonce převyšuje cenu letenky.

Jaký kufr si smíte vzít do kabiny? | Foto: Shutterstock