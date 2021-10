"Evropští spotřebitelé jsou již dost dlouho otrávení z hromady nekompatibilních nabíječek, které se jim vrší v šuplíku," prohlásila Vestagerová. Podle komise by měli zákazníci v EU ušetřit ročně 250 milionů eur (6,5 miliardy korun) tím, že si nebudou kupovat zbytečné nabíječky. Významný bude i úbytek elektronického odpadu, z něhož tvoří nabíječky ročně v unii až 11 tisíc tun.

Podle místopředsedkyně komise Margrethe Vestagerové dala EU firmám dostatek času na to, aby se vzájemně dohodly na sladění svých nabíječek, což se však povedlo jen zčásti. Komise na sjednocení nabíjecího standardu pracuje již více než deset let.

"Stále nás znepokojuje, že přísná pravidla nařizující pouze jediný typ konektoru spíše brzdí inovace, než by je podporovala, což v důsledku poškodí spotřebitele v Evropě i na celém světě," uvedla dnes v prohlášení americká společnost, která pro své přístroje používá koncovky odlišné od standardů ostatních firem.

Pokud dnešní návrh podpoří Evropský parlament i členské státy, skončí do několika let prodej jiných typů, než je USB-C. Výrobci rovněž budou prodávat nabíječky odděleně od přístrojů.

Komise pracuje na sbližování standardů nabíječek již řadu let a dosud se jí podařilo jednáními s výrobci zmenšit několik desítek dříve používaných koncovek na tři.

Na dobití jakéhokoli mobilního telefonu či tabletu prodávaného v Evropské unii by měla v budoucnu stačit jediná nabíječka. Evropská komise dnes představila návrh pravidel, na jejichž základě se budou všichni výrobci muset přizpůsobit standardu USB-C. Podle unijní exekutivy má sjednocení koncovky nabíjecího kabelu usnadnit život zákazníkům a snížit objem elektronického odpadu.

