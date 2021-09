Zdroj: Deník Prozatím je znám jen jediný jasný zdroj nových příjmů Bruselu, a to v podobě daně z nerecyklovaného plastového odpadu. Evropská komise také vytvořila návrh na novou uhlíkovou daň ze zboží dováženého do Unie. Po roce 2025 se bude týkat nejdříve hlavně takových položek jako cementu, železa nebo hnojiv. Od roku 2026 se chystá také nová daň z finančních transakcí.

O nich v úterý jednal Evropský parlament s evropským komisařem pro rozpočet Johannesem Hahnem. Podle Evropského parlamentu je Brusel ve svých slibech o zajištění přímých zdrojů do svého rozpočtu ve skluzu.

Cesty, jak zaplatit 750 miliard euro (18,7 bilionů korun) , které si Unie půjčila na Fond obnovy, jsou přitom pouze dvě. Tou první je zvýšení příspěvků členských zemí do unijního rozpočtu, druhou nové vlastní zdroje Evropské komise.

Plán obnovy Evropské unie jsou peníze, které si Unie společně půjčila. V příštích dvaceti letech je bude muset ale i společně splatit. Brusel proto hledá nové zdroje, které to umožní.

