Koupit si kožich, vestu nebo další chlupaté doplňky je ovšem v evropských zemích stále možné a i ve světě je omezení prodeje nebo dovozu spíše vzácné. „První zemí na světě, která v roce 2021 zakázala prodej pravých kožešin, se stal Izrael. Další v pořadí byla řada amerických měst a států,“ poznamenala Kittlová.

Omezení se na evropském kontinentu uplatňuje pouze pro kožešiny ze psů a z koček, Evropská unie to zakázala v roce 2008.

Lidé a organizace, kteří pod výzvou stojí, upozorňují nejen na etické problémy spjaté s krutým způsobem chovu a usmrcováním zvířat, ale také na hygienická a zdravotní rizika. Na několika farmách totiž došlo v minulých měsících k přenosu koronaviru, ptačí chřipky z ptáků na savce.

V Česku byla tradice dlouhá

Historie zpracovávání kožešin má v Česku staletí dlouhou tradici. Vyhlášenou baštou podle historických nálezů bylo už v 17. století Trutnovsko, kde v roce 1948 vznikla největší značka kožešinové módy Kara Trutnov.

Dobová reklama na kožešinyZdroj: Nová doba, 1893Ještě dříve, v 19. století, se do českých zemí dostávala pestrá paleta kožichů z nejrůznějších druhů zvířat ze všech koutů světa. Svědčí o tom třeba dobové reklamy.

„K nastávajícímu masopustnímu období nabízíme ruské medvědí čepice, do saní celé krásnými naturalisovanými hlavami opatřené lednáky, černé medvědy, hnědé medvědy, jaguáry, leopardy, vlky, pumy,“ nabízel zákazníkům v roce 1902 pražský obchod J. & O. Vondráček se sídlem na tehdejším Malém Staroměstském náměstí.

Kožichy byly ale velmi drahým artiklem. Jak poznamenává tehdejší časopis Nové pařížské módy, nákup kožichu byla mnohdy investice na celý život a v případě pánů na to neměly vliv ani měnící se trendy. „Jest to část oděvu velmi nákladná, to jest důvodem, že se na něm nedá rok od roku mnoho měniti. Pánský svět libuje si již dlouho v kožichu, jehož podšívka i vrchní látka jest černá. Límec bývá nejčastěji z vydry. Mimo tyto běžné kožichy nosí se též drahocenné, norkem podšité s límcem s vydry virginské, límec může být také ze vzácné vydry mořské, kamčatského bobra,“ popsal časopis v roce 1912.

Takový límec vyšel na závratných 800 až 4 000 korun. Roční mzda dělníka přitom v té době činila 1 200 korun. Levnější alternativou proto byly kožichy ze psů a koček nebo kozí kožešiny.

Kožešinový slovník



persián – kožešina z předčasně narozeného jehněte karakulské ovce

bizam - kožich z ondatry

astrachán - kožešina z jehněte ovce kyrgyzské nebo také karakulské

sealskin – tulení kožešina

hermelín – kožešina ze zimní srsti hranostaje

popelka – sibiřská veverka