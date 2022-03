Ekonomické sankce zahrnují vyřazení Ruska z mezinárodního systému SWIFT nebo zmrazení rezerv ruské centrální banky. Tato opatření už zaznamenala první účinky, kdy jejich následkem výrazně oslabil kurz rublu. Někteří ekonomové pak očekávají postupné zhroucení ruského trhu.

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: „Ruská agrese na Ukrajině – dokážeme zastavit Putina?“.

Hosty budou Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, komisařka pro hodnoty a transparentnost a Miroslav Karas, ředitel studia Ostrava České televize, bývalý zpravodaj v Moskvě a reportér z válečných oblastí Ukrajiny. Moderátorem je Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

POSTUP BOJŮ: Palba do davu v Energodaru. Rusové po demonstrantech hází granáty

V debatě se pokusíme odpovědět mimo jiné na tyto otázky: Jaké dopady budou mít společné kroky zemí EU a NATO na Rusko? Jsou dodávky zbraní dostatečné nebo by se mělo přistoupit i k přímé vojenské podpoře? Mohou ekonomické sankce v tuto chvíli nějakým způsobem pomoci Ukrajině nebo se jedná spíše o krok, který se projeví až v dlouhodobějším hledisku? Je zhroucení rublu a celého ruského trhu reálné? Jak může současnou ekonomickou situaci Ruska ovlivnit Čína? A jak tyto sankce pocítí ruští obyvatelé?

Debatu sledujte dnes od půl šesté tady na webu, nebo na Facebooku Deník.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.