Akci si můžete kdykoliv pustit ze záznamu.

Vypovězení dvaceti ruských agentů s diplomatickým krytím z ruské ambasády v Praze, ruské odveta v podobě vypovězení dvacítky diplomatů a pracovníků českých zastupitelských úřadů v Rusku i vyřazení ruského Rosatomu z tendru na dostavbu Dukovan, to vše mohou být jen první kroky v hlubším konfliktu s Ruskem. Konfliktu, na jehož jedné straně stojí Evropská Unie, NATO a západní demokracie a na jeho opačné straně autoritářské Rusko a komunistická Čína, které se snaží demokracie v naší části světa podkopat.

Rusko jako zdroj surovin i napětí

Rusko přestavuje pro Evropskou unii strategického partnera zejména v oblastech obchodu či dovozu surovin a energie, ve kterých jsou tito aktéři stále úzce provázáni. Jejich vztah je však od roku 2014 napjatý kvůli ruské anexi Krymu a podpory povstaleckých skupin na východní Ukrajině, nedodržování lidských práv v Rusku, kybernetickým útokům a vedení hybridní války proti EU.

Předseda Evropské rady Charles Michel dokonce prohlásil, že vztahy mezi EU a Ruskem jsou na historickém dně. V důsledku pokusu o otravu ruského kritika a oponenta Kremlu Alexeje Navalného, jeho následnému uvěznění a silovému potlačení statisícových demonstrací napříč Ruskem, při nichž byly zatčeny tisíce lidí, vyhlásila EU v únoru další sankce proti několika ruským představitelům.

Sputnik, nástroj hybridní války?

Současné chladné vztahy EU s Ruskem se promítají i do oblasti zdraví. Ruskem vyvinutá vakcína Sputnik V vyvolává v EU a některých státech politické napětí, když Rusko dlouho odkládalo žádost o její schválení Evropskou lékovou agenturou, ale zároveň si jí některé členské státy začaly nezávisle obstarávat.

Ruská pátá kolona v zemích EU

Problematický je na vztazích s Ruskem také často mnohdy odlišný postoj jednotlivých členských států a jejich občanů vůči Rusku. Tato polarizace názorů, která Rusku z pohledu jeho geopolitických zájmů vyhovuje, do velké míry ovlivňuje důležitá evropská i národní rozhodnutí a rozděluje společnost. To lze pozorovat i v České republice, kde narůstá napětí mezi příznivci a odpůrci ruské vakcíny a část společnosti se ve svých názorech na Rusko a EU značně polarizuje.

Mnoho otázek

Co může Evropská unie v době zhoršených vztahů s Moskvou udělat pro ruskou občanskou společnost? Je možné nějak podporovat ruský disent bez toho, aby mohla být EU kritizována za nepatřičné zasahování do vnitřních záležitostí Ruska? Jaký vliv mají evropské sankce uvalené na Rusko, na jejich obchodní partnerství a jak dlouho by mohly trvat? Jaký mají tyto sankce negativní dopad na EU? Jaký je aktuální vývoj ve věci dokončení projektu Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře dopravovat plyn z Ruska do Německa a proti kterému se staví i náš americký partner? Koordinuje EU své kroky a sankce vůči Rusku s USA? Jak se liší postoje členských zemí vůči používání vakcíny Sputnik V? Je vůbec EU schopna zaujmout vůči Moskvě společný postoj vzhledem k odlišnému vnímání Ruska jako partnera i hrozby napříč členskými zeměmi? A co dělat se společnostní, která je v postoji ke vztahům Ruska a EU zásadně rozdělena?

