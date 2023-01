Na čínských sociálních sítích se podle světových agentur šíří panika, kdy je poukazováno na podivně mnoho úmrtí známých osob a celebrit, aniž by bylo jasné, na co a proč zemřeli. Mnozí účastníci diskusí vznášejí otázku, zda důvodem úmrtí není nová vlna covidu.

Testy od neděle

Evropská unie se proto přes protesty Číny dohodla na zavedení testu pro cestující z Číny při příletu do Evropy. „Dne 4. ledna 2023 se země EU dohodly na koordinovaném přístupu předběžné opatrnosti v reakci na nejnovější vývoj covidu-19 v Číně. Přístup zohledňuje potřebu dostatečných a spolehlivých údajů a uvolnění cestovních omezení ze strany Číny od 8. ledna 2023,“ uvádí se ve zprávě Evropské rady.

Podle doporučení, na kterém se země Evropské unie dohodly, se musí všechny osoby cestující z Číny do Evropy prokázat buď před nástupem do letadla, nebo po příletu negativním platným testem na covid. Toto opatření zavedly k 8. lednu všechny země EU, do kterých přilétají přímé lety z Číny. Česká republika s odůvodněním, že nemá přímou linku s Čínou, testy do pátečního večera nezavedla.

Zřejmě jako „odvetu“ zavedl testy pro cestující do Číny z EU Peking a to také od neděle. „Cestující si mohou zvolit, zda test absolvují v ČR, anebo v místě přestupu na přímý let. Obě varianty jsou možné, každopádně podmínkou je dodržet absolvování testu do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny,“ uvedlo pro ČTK konzulární oddělení čínské ambasády.

Tomu předcházelo čínské varování. „Důrazně se stavíme proti pokusům manipulovat s proticovidovými opatřeními pro politické účely a přijmeme protiopatření na základě principu reciprocity,“ uvedla již ve čtvrtek mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ningová.

Obavy z nové mutace covidu

I když se zatím v Číně šíří zřejmě jen známé formy covidu, na které by mělo fungovat očkování, které proběhlo v EU, jsou obavy z nějakých nových mutací, které nelze vyloučit.

„SARS-CoV-2 detekovaný ve vzorcích odebraných osobám cestujícím z Číny by měl být sekvenován, aby se určil typ varianty, a sekvenční data by měla být sdílena s mezinárodním společenstvím, aby bylo možné detekovat vznik nových mutací,“ doporučil proto i český Státní zdravotní ústav (SZÚ). „Lidé, kteří do Číny cestují, by si měli být vědomi toho, že riziko nákazy v této zemi je v příštích několika měsících velmi vysoké. Doporučené je proto kompletní očkování s posilující dávkou nové bivalentní vakcíny,“ uvedl ústav.

„Stále nejsou k dispozici spolehlivé údaje o případech onemocnění covid-19, hospitalizacích, úmrtích, jakož i o kapacitě a obsazenosti jednotek intenzivní péče v Číně. V nadcházejících týdnech je očekáván nárůst počtu případů SARS-CoV-2 a zvýšený tlak na zdravotnické služby v Číně kvůli nízké imunitě obyvatelstva a uvolnění nefarmaceutických intervencí,“ doplnil SZÚ.

Podle serveru Euractiv Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 3. ledna uvedlo, že varianty viru, které cirkulují v Číně, se již v EU vyskytují, a proto nejsou „výzvou pro imunitní reakci“ občanů EU. Evropskou populaci podle ECDC chrání kolektivní imunita v kombinaci s relativně vysokou mírou proočkovanosti. Z těchto důvodů považovalo „kontroly a cestovní opatření u cestujících z Číny za neopodstatněné“.

Státy EU zvolily obranu

Mezi členskými státy EU však převážily po novém roce obavy z neposkytování informací Čínou. Proto jako ochrana před možnou novou nebezpečnou mutací bylo státy EU tento týden rozhodnuto o „doporučení“ cestující z Číny testovat. Podobná opatření ostatně přijaly i další země. Například USA a Japonsko také požadují testy a třeba Maroko cesty Číňanů do země zcela zakázalo.

Z Evropských zemí jako první zareagovala Itálie, která v Miláně zjistila už před novým rokem, že polovina cestujících jednoho letu z Číny byla covid pozitivní. Později si přidala Belgie, Francie a Španělsko, během čtvrtku a pátku pak i Německo, Rakousko, nebo Švédsko. Proti postupu evropských zemí protestovaly zástupci leteckých přepravců, pro které to po dvou letech covidových uzávěr znamená další výraznou komplikaci.