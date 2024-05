Filip Turek se jako lídr koalice Přísahy Roberta Šlachty a Motoristů sobě Petra Macinky stává černým koněm evropských voleb. V rozhovoru pro Deník se ostře vymezil proti označení populista a srovnávání s Petrem Machem nebo Jindřichem Rajchlem.

Filip Turek. | Foto: ČTK

Vaše koalice chce zrušit Green Deal, emisní povolenky, zákaz spalovacích motorů a dramaticky omezit ilegální migraci. V čem se lišíte od SPD a Trikolory, koalice Stačilo! nebo Rajchlova PRO?

My jsme realisté a víme, že zrušit Green Deal a zabránit masové migraci nelze. Nejsme populisté jako ty ostatní strany. Nabízíme experty na jednotlivá témata a proti Zelenému údělu chceme bojovat konstruktivně a efektivně. Já se pohybuji zhruba sedmnáct let poblíž automobilového průmyslu a argumentaci proti Green Dealu se věnuji systematicky. Na druhém místě naší kandidátky je Nikola Bartůšek z hnutí Přísaha, která je migrační socioložka a devět let pracovala přímo v azylových centrech a zná migrační problematiku jak teoreticky, tak z terénu. Ví přesně, jak se mají proměnit azylová řízení a v čem nám škodí schválený migrační pakt.

Znamená to, že v korekci evropské zelené politiky byste šli spíš cestou jako Alexandr Vondra, který se zasadil o zmírnění normy Euro 7?

Kdybychom měli kouzelný proutek, Green Deal zrušíme a ponecháme základní principy ochrany přírody, s niž nemá nic společného. Zelený úděl je bohapustým klimatismem, který zdaňuje úplně všechno a neblaze zasahuje do průmyslu. Je to byznys pro Číňany, kteří obchodují s emisními povolenkami. Proti tomu budeme bojovat, ale nebudeme se chovat populisticky jako SPD, která tvrdí, že ho zruší nebo zastaví masovou migraci zavřením hranic. Budeme navrhovat racionální kroky, například prosazovat zrušení zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory.

Spojenectví s ODS se tedy v tomto směru jeví jako logické?

Osobně bych na některých tématech se Sašou Vondrou a s lidmi z frakce ECR (Evropští konzervativci a reformisté) klidně spolupracoval. Přestože pan Vondra udělal v europarlamentu mnoho nepochopitelných kroků a chlubí se zmírněnou normou Euro 7, s níž my vůbec nesouhlasíme. A vůbec nechápu, jak může být na jedné kandidátce s panem Niedermayerem, který většinou hlasuje opačně než on. My ale budeme spolupracovat s kýmkoliv, kdo nám pomůže rozbíjet nesmysly, které se v rámci Green Dealu dějí. Když bude někdo hlasovat s námi, bude jedno, kdo to bude.

„Kateřina Konečná, co se týče Green Dealu a migrace, mluví poměrně rozumně a myslím, že tam jsem schopni spolupracovat. Vnímám ji jako jednu z nejschopnějších levicových političek a jako pravicový politik to uznávám.“

Třeba s koalicí Stačilo!, kterou vede šéfka KSČM Kateřina Konečná? Připomínám, že proti komunistům se zásadně vymezujete.

Nevymezuji se proti dnešním tématům a jejich nahlížení. Kateřina Konečná, co se týče Green Dealu a migrace, mluví poměrně rozumně a myslím, že tam jsme schopni spolupracovat. Kdybychom se bavili o historii komunismu a jeho zločinech nebo tržní ekonomice, určitě bychom si nenotovali. Jinak paní Konečnou vnímám jako jednu z nejschopnějších levicových političek a jako pravicový politik to uznávám. Bojovat proti Green Dealu, masové migraci a hájit národní zájmy a českou suverenitu budu s kýmkoliv.

Tedy kromě Pirátů, kteří vám vadí z principu. Loni jste na Twitteru napsal, že by měli viset. Co to mělo být?

To, co napíšu na Twitter, kde se nikdo nechová normálně, by nikdo neměl brát vážně. Samozřejmě to byla nadsázka. Po pravdě jsem ale přesvědčen, že Piráti mi proti Zelenému údělu a migraci příliš nepomohou, protože jejich snem je zelená revoluce a multikulturní Evropa. Myslím, že nevnímají reálné hrozby masového přistěhovalectví a u Green Dealu se totálně pletou, mají klimatickou úzkost a strach, že pokud celou Evropu neskoupí Číňané, všichni v Evropě uhoříme. Já tuto obavu nesdílím.

Podle Pirátů je zelená transformace jedinou šancí pro modernizaci průmyslu. Tvrdí, že se touto cestou vydávají Spojené státy i Čína. Proč by neměla kráčet stejným směrem i Evropa?

My neovládáme strategické zdroje, které je nutné k zelené revoluci mít. Ty mají Číňané a do značné míry Američané. To je důvod, proč se jim hodí Green Deal v Evropě, která pařížské úmluvy dodržuje nejradikálněji. Čína plánuje bezemisní společnost až v roce 2060, tedy deset let po Evropské unii, aby měla čas nás skoupit a destruovat náš průmysl. Červená čísla německých automobilek hovoří jednoznačně.

Řešením je uvalení cel?

Obecně jsem zásadně proti protekcionismu, ale naši politici nás dostali do tak špatné situace, že se možná, konkrétně v případě čínských automobilů, budeme muset bránit i tímto způsobem.

V jednom rozhovoru jste uvedl, že byste do europarlamentu vyrazil nějakým velmi výkonným a rychlým autem s ohromnou uhlíkovou stopou. Čili čím víc si zamoříme planetu sajrajtem, tím lépe?

Každý můj rozumný volič chápe nadsázku. Kdo ji nechápe, ať volí Piráty.

Takže do Bruselu budete jezdit v případě zvolení vlakem?

To ne. Já si nemyslím, že by byl v Evropě zásadním problémem, který ohřívá planetu, kysličník uhličitý. Všichni vědí, že Evropa je relativně čistý kontinent a produkuje osm procent CO2, z toho asi jen šestnáct procent připadá na dopravu, polovina na automobilovou. Mám pocit, že můj dvanáctiválec se v tom ztratí. A i kdybychom všichni v Evropě přestali používat auta, na konečném objemu CO2 v atmosféře se to projeví z jedné desetitisíciny.

Podporujete referendum o vystoupení České republiky z EU, nebo je to jedna z věcí, kde se s SPD lišíte?

S SPD se všeobecně liším v mnoha ohledech. Evropská unie, bez ohledu na velké množství brutálních chyb, je pro nás nutností, protože jsme ekonomicky navázáni na Německo, něco jako sedmnáctá spolková země, ať se nám to líbí, nebo ne. Náš export jde z 80 procent do unijních států, a pokud bychom z ní teď vystoupili, byla by to pro nás ekonomická sebevražda. Musíme se snažit opravit poněkud šílenou politiku EU a doufám, že o tom rozhodnou v evropských volbách nejen lidé v České republice, ale i v dalších zemích.

Kdo je Filip Turek Narodil se 15. října 1985 v Praze. Má bakalářský titul z obchodního a evropského práva, nyní si dodělává magisterské studium na University College Prague v oboru Mezinárodní a diplomatická studia.

V roce 2006 založil Jaguar Klub, jezdil závody F4 Trophy.

Podniká v oboru importu náhradních dílů, renovaci klasických automobilů a tvoření automobilových sbírek. Je sběratelem oldtimerů, především britských značek Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce a Bentley.