Zdroj: Deník Peníze ze zelených dluhopisů půjdou do těch částí národních plánů obnovy států EU, které jsou směřovány do ekologie. Každý členský stát musí vyčlenit alespoň 37 % svého vnitrostátního plánu na investice a reformy související s ochranou klimatu.

„Záměr EU vydat do konce roku 2026 zelené dluhopisy v hodnotě až 250 miliard eur z nás učiní největšího emitenta zelených dluhopisů na světě. Dokazuje také, jaký význam přisuzujeme udržitelnosti, a staví udržitelné finance do popředí úsilí EU o oživení,“ uvedl k tomu unijní komisař pro rozpočet Johannes Hahn.

Investorům do těchto dluhopisů Brusel zaručuje, že získané prostředky budou přiděleny na ekologické projekty a že Evropská komise jim bude podávat zprávy o dopadu na životní prostředí. Už v říjnu se pak tyto dluhopisy dostanou podle Bruselu na světové kapitálové trhy.

