V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme zabývat novým sankčním balíkem, který ve středu dopoledne oznámila Evropská komise. V jeho rámci bude zakázán dovoz ruské ropy a do konce roku pak její rafinace. Pro Rusko je export ropy zásadním zdrojem financí, daleko větším. než vývoz zemního plynu.

Vedle toho Brusel zavádí sankce proti dalším ruským představitelům, včetně moskevského patriarchy, zakazuje další ruské stanice na území EU i práci evropských lobbistů pro Rusko. Na sankčním seznamu se také ruská Sberbank, které je ukončen přístup do mezinárodního platebního systému SWIFT.

Jak se to dotkne Česka? Co na to české rafinérie? A čím vedle sankcí můžeme pomoci Ukrajině?O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy. Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.