Nový český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek se nad odpovědí na otázku, co především nás čeká v čele EU v druhé půlce příštího roku, nemusel ani dlouho zamýšlet. „Česká republika je, řeknu to s trochou nadsázky, prostě odsouzena, aby Zelená dohoda byla prioritou našeho předsednictví. Protože je to úkol, který na nás vychází. Naše vláda se proto bude muset tímto tématem zabývat,“ uvedl Bek.

Na brněnské radnici při první debatě cyklu O budoucnosti Evropy serveru Euractiv a Deníku Bek zároveň dodal, že to nebude jen téma předsednictví. „Možná to bude vůbec nejdůležitější téma tohoto kabinetu, protože českou ekonomiku čeká zřejmě vůbec největší transformace od devadesátých let a tato vláda bude muset nastavit parametry této změny,“ řekl nový ministr.

„Na evropské úrovni budeme vyjednávat o celém tom balíku evropské legislativy, která se vztahuje k zelenému údělu,“ říká Bek a očekává, že to bude prubířský kámen pro naše diplomatické schopnosti. „Hledání politické dohody vůbec nebude snadné,“ připouští. Komplikované to bude o to víc, že podle nového ministra bude velkým úkolem nalezení společné kompromisní pozice k Zelené dohodě i uvnitř české vlády. Natož pak na evropské úrovni. „Nicméně nezbude nám nic jiného než dospět k pozici, která bude přijatelná pro všech pět partnerů ve vládě. A budeme pak muset hájit tuto pozici v Evropě,“ říká Bek.

Jenomže právě v druhém půlroce, kdy bude Česko v čele Unie, nebude úkolem Beka ani premiéra Petra Fialy, ani nikoho z dalších Čechů, kteří budou řídit evropská vyjednávání, prosazení české pozice, ale dosažení celoevropské dohody. „Naším úkolem bude přispět k hledání evropského kompromisu v této věci,“ dodal Bek.

A co lidská práva?

Pomoci k tomu může Česku předsednictví Francie, která má s Českem v otázce Zelené dohody hodně společného, například důraz na další využití jaderné energetikyv boji proti globální klimatické změně nebo v sociální přijatelnosti „zelených“ opatření EU. Takto to vidí i jinak zásadní odpůrce současné vlády uvnitř ODS, euroskeptický europoslanec Jan Zahradil. „Určitě se nevyhneme Zelené dohodě, jakkoli si o ní můžeme myslet své, je to tak silná vlna, že to tou EU prostě bude procházet,“ přemýšlí o našem předsednictví Zahradil, jakýsi mluvčí nejméně proevropské části ODS.

„Tady mám pocit, že je zapotřebí, abychom našim kolegům zejména ze západní Evropy vysvětlili, že ve východní Evropě to není tak jednoduché, že je tu jiná ekonomická struktura a jiný energetický mix a že nemůžeme připustit, aby to zničilo naši průmyslovou základnu,“ uvedl Zahradil pro Echo 24. Připouští také, že s Francií se nám může dobře spolupracovat. „Vzájemná podpora jaderné energetiky je už dnes viditelná,“ tvrdí Zahradil.

Další silná postava české evropské politiky, europoslanec vládní TOP 09 Jiří Pospíšil vidí možné české priority během předsednictví i jinde. „V rámci našeho předsednictví se české zájmy mají objevovat jako určité upřednostnění některých témat. Obhajoba našich národních zájmů není v rozporu s EU," uvádí Pospíšil.

„Naší proexportní zemi by příslušela snaha o zlepšení fungování vnitřního trhu Evropské unie. Osobně by se mi líbilo, kdybychom se věnovali tématu dodržování lidských práv a většímu vymezení se Evropské unie například vůči autoritativním režimům, jako je například ten v putinovském Rusku,“ řekl Pospíšil Deníku.