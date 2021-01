Zdroj: Archiv Deníku

Jan Zahradil (ODS, ECR)

Je místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod (INTA) a členem delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie.

Zároveň působí jako náhradník ve výboru pro rozvoj (DEVE) a v delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.

Agenda

Politik z řad ODS nebyl v tomto roce zpravodajem ani stínovým zpravodajem žádného návrhu, to však může být i kvůli tomu, že ve výboru pro mezinárodní obchod zastává více politickou místopředsednickou funkci, kde se více věnuje vyjednávání.

Jako stínový navrhovatel předkládal za výbor pro mezinárodní obchod celkem čtyři stanoviska, například k návrhu mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Celkem jedenáctkrát měl příspěvek na europoslaneckém plénu, a to například k uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Dříve měl tento návrh na starosti jako zpravodaj.

Čím se zapsal do širšího povědomí?

Jan Zahradil se dlouhodobě věnuje především obchodním vztahům EU se třetími zeměmi.

V letošním roce se kolem něj objevily dvě kontroverze. Na přelomu roku odstoupil z pozice zpravodaje návrhu obchodní dohody mezi EU a Vietnamem poté, co média upozornila na jeho potenciální střet zájmů. V listopadu se pak do hledáčku europarlamentní diplomacie dostala Skupina přátelství mezi EU a Čínou, které Zahradil předsedá, a to kvůli obavám z jejího příliš těsného kontaktu s čínskou vládou.

Zahradil aktivně vystupuje na sociálních sítích, kde se vyjadřuje jak k evropské agendě, tak i k české zahraniční politice.

VoteWatch statistika

Europoslanec se zúčastnil 98,68 % hlasování, z toho v 98,10 % případů se shodl se svou národní stranou. Se svou konzervativní frakcí souhlasil v 79,73 % hlasování.