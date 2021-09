Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.

O tom, že tomu tak skutečně je, svědčí i to, že vzhledem k různému rozchodu kolejí v Evropě budou vlak „Connecting Europe Express“ ve skutečnosti tvořit tři vlaky – „iberský“ vlak, standardní vlak a pobaltský vlak – které se na trase potkají. Po Česku se vlak bude pohybovat 23. - 26. září po trase Ostrava, Břeclav, Brno, Praha, Plzeň.

„Železnice formovala naši bohatou společnou historii. Železniční doprava však představuje i budoucnost Evropy. Je to způsob, jak můžeme zmírnit změnu klimatu a napomoci hospodářskému oživení po pandemii, neboť takto vytváříme uhlíkově neutrální odvětví dopravy,“ uvádí evropská komisařka pro dopravu AdinaValeanová.

Další rozvoj železniční dopravy má hrát důležitou ve snaze Evropy omezit co nejvíce emise skleníkových plynů, kterých tento druh dopravy vytváří při přepravě zboží i lidí mnohonásobně méně, než automobilová dopravy.

Bude šestatřicet dní na cestě, projede všech dvacet šest zemí Evropské unie, kde se zastaví na stovce nádraží a ujede dvacet tisíc kilometrů. Vlak s názvem „Connecting Europe Express“, který minulý týden vyrazil z Lisabonu. Po svých klikatých toulkách zeměmi Evropské unie má přes Lublaň dorazit do Paříže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.