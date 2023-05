Je to v současnosti jeden z nejžhavějších sporů o podobu a tempo plnění Zelené dohody, který se v Evropské unii rozhořel. Norma Euro 7 může zavinit zdražení osobních aut se spalovacími motory. „Prostě se to musí změnit, nebo shodit ze stolu,“ říká europoslanec Alexandr Vondra.

Europoslanec ODS Alexandr Vondra, šéf výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, se v Evropském parlamentu chystá výrazně změnit normu Euro 7, která by velice přitvrdila ekologické normy pro výrobu aut se spalovacími motory | Video: Luboš Palata

Sedm států včetně Francie a Itálie, ale také Česka a a Slovenska podepsalo dopis odmítající přijetí normy Euro 7 pro výrobu nových aut se spalovacími motory v té podobě, jak byla navržena. Není to pozdě? Je šance uspět?

Šance tady určitě je. Jednání jsou na začátku. Návrh Evropské komise zveřejněný loni v listopadu je samozřejmě špatný. Česká republika i já osobně jsme to opakovaně zdůrazňovali. Jsem velmi rád, že ministrovi dopravy Martinu Kupkovi se podařilo dát dohromady na úrovni Evropské rady (členských států Unie – pozn. red.) dostatečně silnou skupinu zemí, kde jsou i ty větší státy jako Itálie, Francie a Polsko.

Co vytvoření takové skupiny znamená?

Znamená to, že není možné, aby bez nás v Evropské radě prošlo něco, co by bylo skutečně proti našim zájmům.

Jak to vypadá v Evropském parlamentu?

Tady ta jednání nyní začnou. Já jsem pro tuto normu zpravodajem. Dokončili jsme minulý týden práce na zpravodajské zprávě, kterou rozesíláme stínovým zpravodajům, s nimiž budeme vyjednávat.

Alexandr VondraZdroj: Deník/Martin Divíšek

Kdo to je?

Jsou to zástupci jednotlivých politických frakcí. V té zprávě jsem sepsal veškeré nutné okleštění těch nejspornějších a nejvíce nepřijatelných pasáží v návrhu Evropské komise. A máme dobře vyladěné pozice. Vedle mého výboru pro životní prostředí do toho naštěstí budou mluvit i výbory pro průmyslovou spolupráci a dopravu. Ty mají k této normě také velmi kritický postoj.

Co se bude dít dál?

Začnou vyjednávání, která vyvrcholí na podzim, kdy by se o tom mělo hlasovat v europarlamentu. Pak se bude hledat společná pozice mezi parlamentem a Evropskou radou. Já samozřejmě budu chtít, aby to mělo jiný příběh než obvykle.

V jakém smyslu?

Evropský parlament v tom svém zeleném opojení návrhy Evropské komise ještě radikalizuje. Pak je skutečně velmi složité hledat kompromis, aby byl pro nás přijatelný. Mojí ambicí je, aby nyní v tomto případě pozice parlamentu šla úplně opačným směrem.

Zdroj: Youtube

Může nastat situace, že by Euro 7 vůbec nebylo přijato?

Stručně řečeno, buď se nějakým způsobem dohodneme na tom, že tu normu vykostíme tak, aby to nezlikvidovalo automobilový průmysl v Evropě, a to je pro nás jako pro Česko dost podstatné. Dále abychom udrželi cenovou dostupnost automobilů nejen pro bohaté, ale středně- i nízkopříjmové skupiny. Pokud k tomu nedospějeme, je tu ještě jedna možnost: celý ten návrh Euro 7 shodit ze stolu.

Je pouhých sedm států dostatečnou blokační menšinou, aby Euro 7 v navrhované podobě neprošlo?

Já bych ještě připočítal dva státy, které nejsou členy této skupiny, ale nahlížejí na to kriticky.

Europarlament byl proti zdanění vytápění, zdůrazňuje Dita Charanzová

Je mezi nimi Německo?

Ano, i Německo. Opoziční CDU je zcela na naší straně. Vládní liberálové neboli FDP jsou také na naší straně. Socialisté to také chápou. Problémem jsou vládní Zelení, kteří zatím blokují, aby se Němci přidali. Ale nemají podle mě tak silnou pozici, aby si dokázali prosadit svou.

A vedle Německa?

Pak je tu ještě Španělsko, země, která je také velkým výrobcem automobilů a bude na podzim předsedat Unii. My očekáváme, že za španělského předsednictví se bude lámat chleba. Nepředpokládám, že by naší činnosti házeli rovnou klacky pod nohy, protože mají zhruba stejný zájem jako my.

Europoslanec ODS Alexandr Vondra se v Evropském parlamentu chystá výrazně změnit normu Euro 7, která by velice přitvrdila ekologické normy pro výrobu aut se spalovacími motory.

Zdroj: Luboš Palata