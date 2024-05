Většina lídrů kandidátek do Evropského parlamentu se shoduje, že přístup Evropské unie k energetice a zejména nastavenému systému emisních povolenek bude po evropských volbách potřeba zásadně přehodnotit. Vyplynulo to z jejich předvolební debaty, kterou dnes v Praze uspořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a již on-line přenášel server Deník.cz.

Předsedkyni Rady seniorů Lence Desatové, která jako nestraník kandiduje za SOCDEM, vadí nejvíc to, že tíže tohoto opatření nedopadá zejména na znečišťovatele ovzduší. „Ve finále to zaplatí obyčejní lidé a firmy,“ prohlásila Desatová. Navíc se obává plánovaného rozšíření emisních povolenek na obytné domy. „To už je zejména pro Českou republiku úplná katastrofa,“ míní Desatová.

Že systém emisních povolenek znamená sociální problém pro řadu domácností tvrdí také lídr kandidátky SPD a Trikolory Petr Mach. Podle jeho odhadu kvůli emisním povolenkám a podpoře obnovitelných zdrojů energie tak Česko ročně ztrácí asi sto miliard korun. „Znamená to, že jedna firma za druhou zvažuje přesouvání výroby a že jedna domácnost za druhou nemá dost peněz na to, aby si v zimě zaplatila za topení,“ konstatoval Mach.

Doporučuje proto celý plán na takzvaný Green deal včetně systému emisních povolenek a zákazu spalovacích motorů zrušit. Jak ovšem připomněl europoslanec Alexandr Vondra, jenž je volební jedničkou kandidátky koalice Spolu, nic takového nebude pro budoucí české europoslance nic snadného, i kdyby snad všichni spojili své síly. Také po volbách jich bude Česko zastupovat ve více než sedmisetčlenném Evropském parlamentu pouhých 21.

Vondra podotkl, že proti odklonu od uhlí nic nemá. „Dekarbonizovat máme, ale způsobem, který nás nebude konkurenčně poškozovat ani ve vztahu ke zbytku Evropy, ani Evropu ve vztahu ke zbytku světa,“ zdůraznil. Pozice Česka je přitomv tomto procesu velmi složitá, protože nemá dostatek kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů jako kupříkladu severské země anebo slunné Španělsko. „Sestava zemí, které na to doplácejí, je omezená,“ posteskl si europoslanec.

Přesto Vondra hodlá v příštím Evropském parlamentu hledat pro prosazení českých zájmů spojence. „Bude to obrovský boj, ale slibuju, že do něj půjdeme,“ prohlásil Vondra. Snažit se změnit dosavadní pravidla ve prospěch českých odběratelů elektřiny už od začátku příštího funkčního období chce rovněž jednička na kandidátce ANO Klára Dostálová. „Noví eurokomisaři budou grilováni Evropským parlamentem a jestli nechytneme toho eurokomisaře v té době grilování, kdy se bude snažit slíbit hory a doly, aby byl zvolen, tak budeme mít samozřejmě tu pozici hodně ztíženou,“ připustila.

K táboru odpůrců systému emisních povolenek se jednoznačně přiřadila také předsedkyně KSČM a kandidátka koalice Stačilo! Kateřina Konečná. „Nechci být špatným prorokem, ale od roku 2026 budeme mít brutální nedostatek elektrické energie, pokud s tím okamžitě něco neuděláme,“ míní. Obnovitelné zdroje přitom podle ní rozhodně stačit nebudou. Jak Konečná připomněla, dost slunečního svitu pro solární zdroje máme jen pár měsíců v roce a kupříkladu pomoc z plynových elektráren z Německa podle ní v zimě také čekat nemůžeme.

„Takže možná ještě budeme vděční za ten šílený důl Turów, který jsme tady všichni kritizovali, protože to budou jenom Poláci, kteří nám něco dodají,“ posteskla si Konečná.

Jediným bezvýhradným zastáncem systému emisních povolenek v debatě tedy zůstal lídr kandidátky Pirátů Marcel Kolaja. „Myslím si, že bychom měli co nejdříve odstavit uhlí. Chápu, že vám se ten můj názor nebude líbit, nicméně to, že v Evropě umírá předčasně 300 tisíc lidí na znečištění ovzduší je prostě fakt. A to, že se dá elektrická energie vyrobit levněji z obnovitelných zdrojů, je taky fakt,“ konstatoval. Pozvání do debaty dostala rovněž jednička kandidátky STAN Danuše Nerudová, ta ovšem svou účast krátce před jejím začátkem odřekla.