Evropská unie představuje svoji novou strategii v boji proti dezinformacím. Aktuálně je největším problémem celá vlna polopravd a lživých tvrzení, které kolují mezi občany zemí EU v souvislosti s očkováním proti covidu-19. Protože v demokratickém prostředí Unie bude očkování dobrovolné, je třeba, aby především lidé z ohrožených skupin, například senioři, s vakcinací souhlasili.

Jenže nejen na sociálních sítích, ale v celém veřejném prostotu se šíří velké množství fám a bludů. Nejde jeno vyložené nesmysly, jako že očkovaní lidé dostanou ve skutečnosti čipy a budou pak sledovatelní společnostmi, jako jsou Microsoft nebo Amazon.

Bludy šíří bohužel i nejvyšší představitelé státu, včetně premiéra Andreje Babiše, který podle lékařů nesmyslně tvrdí, že mu může v očkování bránit chybějící slezina.

Pochybnosti mezi obyvatelstvo zasévají i někteří odborníci. Vakcinolog Marek Petráš, který stál v čele týmu, jenž měl vyvinout „českou vakcínu“, na nejsledovanějším serveru Seznam.cz prohlásil, že chápe lidi, kteří váhají, zda se nechají naočkovat proti covidu. A dodal, že i on sám bude kvůli nedostatku informací o vyvinutých vakcínách s očkováním váhat.

„V žádném případě nedojde k tomu, že by byly aplikovány látky, které nejsou v pořádku a které by mohly ohrozit zdraví.“ uklidňuje ohledně vakcíny veřejnost ministr zdravotnictví Jan Blatný. Zatím se chce nechat naočkovat méně než polovina obyvatel České republiky. Vakcíně dá povolení k užití evropská léková agentura, která v současnosti prověřuje první řádně otestované vakcíny.

Jourová: Jde o životy

Nedůvěru má v EU mnoho lidí. „Nejsme na tom jako Česko dobře, ale nejsme na tom nejhůř,“ říká o českých odpíračích vakcinace místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Podle ní se Brusel nyní soustřeďuje na omezení šíření dezinformací kolem vakcíny.

„Pokud by to selhalo na tom, že lidé uvěří, že vakcína je nebezpečná, tak to bude obrovská prohra,“ řekla Jourová v pořadu DOX „Sledujeme“, který vysílá také Facebook Deníku.

„Proto jsme se rozhodli udělat velkou informační kampaň, která bude provázena velmi aktivními kroky proti dezinformacím,“ uvádí Jourová, jež má boj proti fake news na starost. „Už jsem přizvala Facebook, Google a další velké hráče, aby s tím pomohli. Jde totiž o životy i o to, dostat se z mizérie,“ dodává Jourová.