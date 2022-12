Mezi evropskými lidovci a ODS zeje v zelená propast

Europoslanci ODS jsou součástí frakce Evropských reformistů a konzervativců, v níž dominuje polské Právo a spravedlnost. Po vytvoření české vlády, kde ODS spolupracuje se stranami z Evropské lidové strany (EPP), se mnozí ptají, zda se ODS nevrátí zpět do EPP, jejíž součástí byla vstupu Česka do EU v roce 2004. Nový díl Zapojse.eu ukazuje, proč to dnes není téměř možné.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Česká cesta z klimatické krize vede podle Veroniky Vrecionové přes využívání jádra | Foto: Pixabay