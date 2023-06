Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) zastupuje ve Štrasburku Českou republiku už od roku 2014 a patří mezi ty, kteří podporují unijní politiku motivovanou bojem se změnami klimatu. Je přesvědčen, že zelená transformace musí probíhat rychle, protože dopady změn klimatu už doléhají také na Českou republiku.

Europoslanec Luděk Niedermayer | Foto: se svolením Evropského parlamentu

Zelená dohoda, FIT for 55 a další, není toho moc? Není to moc rychlé, moc náročné, moc nákladné?

Jsem rád, že začínáme zrovna u tohoto. Protože často zaznívá, v kontextu ruské agrese na Ukrajině, zdali není na místě odložit klimatickou agendu. Dobré je uvědomit si, že vlastně to, co jsme potřebovali na ochranu vůči energetické krizi, je prakticky totéž, co nám pomůže zvládnout klimatickou hrozbu.

Potřebujeme být více nezávislí na energiích, vyrábět energie čistě a potřebujeme se naučit energiemi šetřit. Takže za prvé: ty přímočaré kroky, které jsme dělali loni, zejména úspory energií a velké urychlení instalací obnovitelných zdrojů, to je to, co nám pomáhá s klimatickou agendou. A druhá věc: je si třeba uvědomit, že není možné klimatický problém odkládat. To není něco, jak se říká anglicky „nice to have“ (je dobré mít), ale je to nutnost.

Vidíme podle dat, že situace se velmi rychle zhoršuje. A není to pro lidi v České republice něco abstraktního. Oteplení v našem regionu bude mít velké důsledky v našem životě. Není to už otázka nějakých hypotetických budoucích generací, je to už opravdu otázka následujících dekád. Kromě toho to může sloužit jako velmi užitečný stimul pro rozvoj ekonomiky.

Přece jen mnoho lidí má technické pochybnosti o tom, co se děje. Myslíte si, že obnovitelné zdroje jsou vhodné pro podmínky České republiky?

Jsou vhodné pro Rakousko, jsou vhodné pro Německo. U nás o tom moc nemluvíme, ale obrovské investice dělají Polsko a Maďarsko. Samozřejmě, že energetika, která bude stát na vysokých podílech obnovitelných zdrojů, bude jiná než ta, která stojí na uhlí. V ní o výrobě energie rozhoduje, jak rychle házíte lopatou uhlí do kotle.

Proto samozřejmě ty nestabilní zdroje, které záleží na počasí, musí být doplněny zdroji, které jsou flexibilní a dají se s nízkým nákladem zapnout a vypnout. Ty budou elektřinu vyrábět poměrně draho, proto je důležité, aby jejich podíl na výrobě byl spíše nižší. Tam velmi pomáhá dobrý mix mezi elektřinou z větru a ze slunce. Protože právě v těch měsících, kdy je výroba z fotovoltaických panelů prachmizerná, vítr obvykle fouká. Ale tyto zdroje musí být doplněny flexibilními zdroji. Koneckonců se to už na řadě míst Evropy děje.

Europoslanec Luděk NiedermayerZdroj: se svolením Evropského parlamentu

Česko vsadilo na jadernou energetiku. Mluví se hlavně o výstavbě pátého bloku v Dukovanech. Je to dobrá sázka? Uzná EU jádro jako bezemisní zdroj? A především, podpoří pak i finančně výstavbu jaderných zdrojů?

Jádro je určitě nízkoemisní zdroj. To není pochyb. Myslím si, že je velmi nepravděpodobné, že EU bude přímo financovat stavbu jaderné elektrárny někde v EU. Unie masivně financuje výzkum, a to i v oblasti jádra. Bavme se o tom, že by u nás možná vznikl jeden blok, pravděpodobně někdy okolo roku 2040. Bavme se o jednom bloku, který z hlediska české energetiky nemá úplně zásadní roli. Bavme se o horizontu řekněme 15 let. A my potřebujeme udělat strašně moc změn v následujících pěti letech.

Vy jste mluvil o tom, jestli to technicky jde. Tady musím říci, že Evropská unie stejně jako zbytek světa si stanoví cíle pro rok 2030 – redukci emisí – a pro rok 2050 – takzvanou čistou neutralitu. Je fér říci, že technologie, které budeme potřebovat k čisté neutralitě, pravděpodobně všechny nejsou vyvinuty. Některé se masivně nepoužívají, například ukládání oxidu uhličitého. Ale ty technologie, na kterých bude stát snížení do roku 2030, už běžně existují. Je to jen otázka toho, jak rychle je zavést.

Vracím se tedy k vaší otázce – my musíme udělat obrovskou změnu energetiky v následujících pěti, maximálně deseti letech. Při dnešních tržních cenách elektřina z uhlí nebude konkurenceschopná za tři či čtyři roky a my ji budeme muset nahradit. A k tomu nám diskuse o jednom jaderném bloku v roce 2040 vůbec nepomohou.

Vím, že máte také pochyby o ekonomické výhodnosti stavby jaderných elektráren?

Ty vychází z toho, že v západních zemích se jaderných elektráren staví strašně málo. Někde to bylo dáno těmi ekonomickými obavami a někde je za tím i ideologie. Já nechci tento názor vůbec bagatelizovat, protože se staly jaderné nehody. I v Československu jaderná éra začala nehodou v Jaslovských Bohunicích. Ale hlavně minimum zemí má vyřešeno ukládání jaderného odpadu, a to je otázka na tisíce let.

Já tu určitou opatrnost chápu, ale ten problém je opravdu ekonomický. Ty projekty, které běžely na Západě, nedopadly ekonomicky vůbec dobře. Strašně se prodloužila doba výstavby a mnohonásobně se zvýšil rozpočet. Takže stojíme v momentu, kdy se v následujících pěti letech ukáže, zdali na Západě bude možné za ekonomicky smysluplné peníze ty elektrárny stavět. Uvidíme, zda ta ekonomická bariéra není příliš velká.

Celý rozhovor s Luďkem Niedermayerem, který se rozhovořil například i o blížících se evropských volbách, najdete v podcastu Evropa pro Čechy a na youtubovém kanálu Deníku.