O tom, že Česká republika bude předsedat Evropské unii, ví v současnosti jen kolem třetiny Čechů. Je to selhání odcházející vlády Andreje Babiše?

Zcela určitě. Vláda Andreje Babiše o předsednictví v Evropské unii v zásadě nehovořila a přípravě předsednictví se hlavně ani nevěnovala. A pokud už o předsednictví byla nějaká veřejná debata, tak o tom, že je na předsednictví v EU určeno jen velmi málo prostředků. Že bych zaznamenal nějakou veřejnou debatu o českých prioritách v rámci našeho předsednictví, to bohužel nikoli. Stejně tak nikdo nevysvětloval, proč je české předsednictví v EU pro Česko důležité.

Zdroj: DeníkTak to pojďme začít napravovat. Proč je české předsednictví v EU pro Česko důležité?

Předsednictví je důležitépro každou zemi, která Uniipředsedá. Pro nás je to přicházející ale důležité dvojnásob. A to proto, že našepředchozí předsednictví skončilo fiaskem, kdy v zásadě úspěšnou vládu Mirka Topolánek odvolala uprostřed našeho předsednictvív EU opozice v čele s Jiřím Paroubkem. A tím jsme si v rámci Unie dostali cejch nedospělé demokracie, kde se hlavní politické strany nejsou schopny dohodnout ani na tak zásadním národním zájmu a jsou si po krku i ve chvíli, kdy probíhá české předsednictví v EU. To nás poškodilo. Teď máme druhou šanci na složení určitého reparátu.

A máme nyní větší šanci uspět?

Já se obávám, že situace není o moc lepší. Připravenost na předsednictví není téměř žádná. Nová vláda toho bude muset hodně dohnat a času je velmi málo.

V čem musíme hlavně uspět?

Je to zkouška diplomatického umění politiků a diplomatů dané země. Ukazuje to, jak je v této pozici země schopna dosáhnout dohody v rámci celé EU. Mnohé země, menší než my, to umí. To, jak uspějeme, určí naši pozici v Unii na roky dopředu. A pokud se nám něco zásadního podaří, můžeme to ještě po letech zúročit.

Často se zdá, jako by české zájmy byly v rozporu se zájmy celounijními. Jak se nato díváte vy?

Já si to nemyslím. V rámci našeho předsednictví se české zájmy mají objevovat jako určité upřednostnění některých témat. Vyjednává se mnoho věcí, mnoho témat, ale každá předsednická země dává důraz na něco jiného, na něco tak trochu svého. Obhajoba našich národních zájmů není v rozporu s EU.

Kdybyste vy sám za sebe měl říci, na jaká témata by Česko mělo dát důraz během předsednictví, jaká by to byla?

Myslím, že naší proexportní zemi by příslušela snaha o zlepšení fungování vnitřního trhu Evropské unie. Osobně by se mi líbilo, kdybychom se věnovali tématu dodržování lidských práv a většímu vymezení se Evropské unie například vůči autoritativním režimům, jako je například ten v putinovskému Rusku.

A co třeba jaderná energetika a její prosazení v rámci EU jako „zeleného zdroje“ energie?

To je určitě téma, které Česko velice zajímá. Chtěla by to většina českých politických stran. Česká republika by se v tom mohla profilovat.

Jak europoslanci i vy osobně, jako europoslanec za TOP09, která je součástí nejsilnější frakce europarlamentu, Evropské lidové strany, můžete k úspěchu předsednictví pomoci?

Je zcela běžné, že členové vlády předsednické země jezdí do Evropského parlamentu. A je obvyklé, že v tom jim pomáhají europoslanci z dané členské země, zvláště pokud si s tou vládou jsou politicky blízcí. To bude nyní i moje pozice. Jsem připraven být advokátem a podporovatelem českých zájmů a českých politiků vystupujících v Evropském parlamentu. V tom se budu rád angažovat.