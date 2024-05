Na první z předvolebních debat zavítal Deník do Kutné Hory, kde byla hlavním hostem lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová, kandidátka za koalici Spolu.

Eurodebata v Kutné Hoře | Video: Deník/Jakub Vítek

Nedávno jsme slavili dvacet let členství v EU. Jsme teď v Kutné Hoře. Jak moc z vašeho pohledu pomohlo tomuto městu a jeho obyvatelům to, že jsme v Evropské unii?

Dnes jsem navštívila gymnázium, novou část budovy Charity, kde mají chráněné dílny a pracují s klienty. To všechno bylo opraveno z fondů EU. Celkově musím říci, že kudy po Kutné Hoře chodím, tam vidím stopy Evropské unie a společného úsilí. Protože to není jenom o investicích do budov, ale je to investice do lidí, do lepšího života lidí. A to si myslím, že je na tom to nejdůležitější.

Kutná Hora je zapsána mezi památkami UNESCO. Co dělá Unie, Evropský parlament pro zachování světově významného dědictví?

Evropské unie dbá na to, aby toto kulturní dědictví bylo ochráněno. A Česká republika své památky UNESCO opravila z prostředků EU, z kohezních fondů. To, že byly zapsány v seznamu UNESCO, byl jeden z důvodů, proč měla Česká republika na jejich opravu „zvláštní obálku“. Neznám v České republice památku UNESCO, do které by nešly evropské prostředky. V Kutné Hoře k tomu přibyly navíc z peněz EU i GASK, galerie celorepublikového významu, nebo také vinice. Kutná Hora se změnila v dobré místo k životu i místo, které přitahuje zahraniční turisty. Dnes jsem jich tu potkala spoustu.

Když jsme u těch vinic, v Kutné Hoře jich v minulých týdnech pomrzla polovina. Udělal europarlament v minulých letech něco pro to, aby byly v rozpočtu peníze při takovýchto pohromách?

Peníze na pomoc v takových situacích jsou součástí národních rezerv, ale také evropské krizové rezervy. Tu má EU k dispozici právě pro tyto účely. V Evropském parlamentu sice v tuto chvíli už nezasedám, ale jsem si jistá, že český ministr zemědělství dokáže o poskytnutí pomoci své kolegy ze zemí EU přesvědčit. Protože takovéto věci se stávají. Jednou to jsou mrazy v České republice, jindy povodně v Itálii, požáry ve Španělsku. A vždy se z krizového zemědělského fondu EU pomůže konkrétním zemědělcům.

Vy jste v Evropském parlamentu už deset let. Na co z těch deseti let práce jste nejvíc hrdá?

Jsem hrdá na to, že se Česká republika nyní vrátila mezi dobré partnery v Evropské unii. Že máme politickou reprezentaci, za kterou se nemusíme stydět, což v minulosti tak nebylo.

Berete to tedy i jako své osobní politické vítězství?

Ono to s tím souvisí. Já jsem hrdá na to, že jsme dokázali i za minulých vlád uhájit v Evropském parlamentu pozici, že jsme demokratickou zemí. Že si nenecháme omezit a zprivatizovat veřejnoprávní média, že máme občany, kteří se postaví za svobodu a nezávislost soudů.

Na přelomu let 2019 a 2020 se situace otočila. A já jsem ráda, že jsme zažili české předsednictví EU, které bylo v nejtěžším období začátku ruské agrese proti Ukrajině. Dokázali jsme Evropu sjednotit, stáli jsme za obranou Ukrajiny a zároveň jsme řešili energetickou krizi.

Co se vám osobně podařilo ve prospěch občanů prosadit?

Ve výboru pro školství se podařilo zdvojnásobit rozpočet programu studentské výměny Erasmus. To znamená dvojnásobek mladých Čechů a učitelů, kteří mohou vyjet do zahraničí a získat zkušenosti. V zemědělském výboru se nám podařilo schválit opatření, která našim zemědělcům pomáhají. Řekli jsme, že musíme chránit krajinu, ale zajistit i potravinovou bezpečnost EU. Na zemědělství je nyní už pohlíženo jako na strategické odvětví. Jasnou českou stopu má nové nařízení o využívání nových genetických technik a šlechtění.

Na záznam eurodebaty z Kutné Hory se podívejte na videu:

