Přepočet eurovoleb ukázal propad vládní koalice. Ve Sněmovně by ztratila většinu

ČTK

Vládní strany by podle přepočtu výsledků v letošních evropských volbách ve Sněmovně výrazně ztratily dosavadní většinu, místo 108 by měly 84 českých poslanců. Ubylo by i poslanců hnutí ANO a SPD kvůli tomu, že se v eurovolbách prosadily koalice hnutí Přísaha s Motoristy sobě a koalice Stačilo! v čele s KSČM. ANO by mělo místo 72 poslanců zvolených před třemi lety 63. SPD, které má 20 poslanců, by jich s Trikolorou mělo 11. Přepočet výsledku evropských voleb na volby do dolní parlamentní komory provedla ČTK.

Volby do Evropského parlamentu v pátek 7. a sobotu 8. června 2024 | Foto: ČTK