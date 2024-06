Oznámení výsledků voleb do Evropského parlamentu přineslo do štábu koalice Spolu zklamání. Řada zúčastněných politiků věřila tomu, že se trojkoalice vládních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stane vítězem hlasování. Opoziční hnutí ANO ale získalo v letošních eurovolbách sedm mandátů, o jeden víc než před pěti lety, a strany koalice Spolu budou mít šest europoslanců, o dva méně než dosud. Za minimum označovala zisk šesti křesel většina příchozích lídrů. Cílem byla ale od začátku kampaně obhajoba všech osmi, což opakoval i premiér a předseda ODS Petr Fiala.

