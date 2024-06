Volby do Evropského parlamentu vyhrálo ve Francii podle prvních odhadů nacionalistické Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, které získalo přibližně 32 procent hlasů. Centristická koalice vedená Macronovým hnutím Obnova má okolo 15 procent.

Šest europoslanců. Oznámení výsledků voleb přineslo do štábu Spolu zklamání

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána získala ve volbách do Evropského parlamentu 43,8 procenta hlasů a proti minulým volbám si pohoršila. Nejsilnější opoziční strana TISZA má 31 procent, což výrazně převyšuje zisk Orbánových hlavních vyzyvatelů z předchozích eurovoleb.

Volby do Evropského parlamentu (EP) na Slovensku podle oficiálních výsledků vyhrálo opoziční proevropské hnutí Progresivní Slovensko (PS) se ziskem 27,81 procenta hlasů před vládní stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica s podporou 24,76 procenta. Celkově 15 křesel v EP si rozdělilo pět stran; osm mandátů získaly strany, které odmítají vojenskou pomoc Ukrajině bránící se ruské invazi.

Výsledky eurovoleb , které rozhodovaly o obsazení 720 europoslaneckých křesel, mohou zásadně ovlivnit směřování unijní politiky na příštích pět let. Průzkumy naznačovaly nárůst podpory pro krajní pravici, což by mohlo přinést významné změny v Evropském parlamentu.

Výsledek voleb do Evropského parlamentu | Foto: ČTK/AP Photo/Harry Nakos

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. Reakce politických stran na výsledky. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.