Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011)

Jaroslava Pokorná JermanováZdroj: Milan Holakovský

53 let, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ekonomka, Benešov

Jaroslava Pokorná Jermanová do politiky vstoupila v roce 1998, kdy se stala zastupitelkou obce Krhanice na Benešovsku. V prvních letech působila jako nezávislá politička, následně od roku 2004 kandidovala za ODS. V roce 2011 vstoupila do hnutí ANO. Za toto hnutí byla v roce 2013 poprvé zvolena do Poslanecké sněmovny, přičemž se stala místopředsedkyní dolní komory. Od listopadu 2016 do listopadu 2020 působila jako hejtmanka Středočeského kraje, s jejím působením na tomto postu se pojí několik kontroverzí - například kauza najímání množství externích poradců pro krajský úřad.