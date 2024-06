Také Jan Farský se europoslancem stal poprvé. V politice ale působí již téměř dvacet let. Začínal na komunální úrovni, když se v roce 2006 stal starostou města Semily. Od roku 2010 do roku 2022 byl poslancem ve Sněmovně. Mandátu se vzdal kvůli zisku prestižního Fulbrightova stipendia.

V politice, jak připomíná web SPD , působí tento lékař již od 90. let. Do roku 2015 byl členem ČSSD, následně přešel do SPD. V letech 1998 až 1999 byl českým ministrem zdravotnictví.

Filip Turek v těchto volbách kandidoval jako lídr koalice Přísaha a Motoristé. Předchozí zkušenosti s evropskou politikou nemá. Je odpůrcem přijetí eura či Zelené dohody pro Evropu. „Kdybychom měli kouzelný proutek, Green Deal zrušíme a ponecháme základní principy ochrany přírody, s niž nemá nic společného. Zelený úděl je bohapustým klimatismem, který zdaňuje úplně všechno a neblaze zasahuje do průmyslu. Je to byznys pro Číňany, kteří obchodují s emisními povolenkami,“ prohlásil například v předvolebním rozhovoru pro Deník.

Také Tomáš Zdechovský má za sebou již deset let působení ve funkci europoslance. Letos v únoru byl vyhlášen 22. nejvlivnějším europoslancem. „Ještě zajímavější je pro mě ale žebříček vlivu europoslanců v oblasti rozpočtu, ve které se dlouhodobě pohybuji. Zde jsem skončil jako 6. nejvlivnější poslanec. Tam se ukazuje, že člověk, který přijde do europarlamentu, musí mít za sebou odbornost, jinak tady není schopen cokoliv dokázat,“ reagoval tehdy pro Deník na své umístění.

Ukázalo se to i ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy kandidoval až z 15. místa kandidátky ODS, ale získal téměř 30 tisíc preferenčních hlasů, čímž se nečekaně stal novým europoslancem.

Jaroslava Pokorná Jermanová do politiky vstoupila v roce 1998, kdy se stala zastupitelkou obce Krhanice na Benešovsku. V prvních letech působila jako nezávislá politička, následně od roku 2004 kandidovala za ODS. V roce 2011 vstoupila do hnutí ANO. Za toto hnutí byla v roce 2013 poprvé zvolena do Poslanecké sněmovny, přičemž se stala místopředsedkyní dolní komory. Od listopadu 2016 do listopadu 2020 působila jako hejtmanka Středočeského kraje, s jejím působením na tomto postu se pojí několik kontroverzí - například kauza najímání množství externích poradců pro krajský úřad.

Ondřej Knotek, který v současných eurovolbách figuroval na 3. místě kandidátní listiny hnutí ANO 2011, se do europarlamentu vrací - poprvé byl totiž zvolen europoslancem již v roce 2019 a za sebou tak má již pět let působení ve strukturách Evropské unie.

