/ANALÝZA/ Lidé v České republice v pátek a sobotu vybrali jedenadvacet svých zástupců v Evropském parlamentu. Podívejme se, jaký vzkaz Češi, Moravané a Slezané dali vládním i opozičním stranám a co z toho plyne pro troje volby, jež je čekají letos na podzim a hlavně příští rok.

Lidé hlasují ve volbách do Evropského parlamentu, 7. června 2024. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Vyšší volební účast

Do volebních místností přišlo znatelně víc voličů než před pěti lety. Účast se napříč republikou vyšplhala nad třicet procent, avšak i to je vzhledem k zásadnímu vlivu unijních institucí na domácí dění včetně podstatné části legislativy málo. Politici zkrátka Evropu neumějí občanům „prodat“. A pokud ano, dělají to hlavně v negativním tónu. Líčí Brusel a Štrasburk jako nepřátelské území, jež je třeba dobýt a zničit. Voliče, kteří rádi tvoří, to odrazuje. Především ale lidé bruselskému dění nerozumějí. Z tohoto pohledu ještě nejsou Evropany, nemají potřebu zasahovat do toho, co se peče tisíce kilometrů daleko.

Referendum o vládě

Andrej Babiš chtěl vyhrát, získat minimálně šest poslanců a ukázat Fialově vládě, že ji občané nemají rádi. To se mu částečně podařilo, první dva body splnil, třetí tak napůl. Jedničku hnutí ANO Kláru Dostálovou zakroužkovalo přes 171 tisíc lidí. A obrazně lze říct, že to byly aktivní hlasy pro Andreje Babiše a proti Petru Fialovi. Místopředsedkyně sněmovny totiž není žádný táborový řečník nebo konfrontační dryáčnice, staví na svých znalostech evropské problematiky. Politickou vřavu za ni obstarával lídr hnutí. Hnutí ANO potvrdilo roli favorita, což je zásadní domácí sdělení, na evropské scéně ovšem žádné zběsilé tahy činit nebude.

ODS a TOP 09 jakž takž, lidovci bída

Premiér Petr Fiala na povolební tiskové konferenci střízlivě zhodnotil výsledek trojkoalice Spolu jako slušný, ale nikterak oslnivý. A to opravdu není. Vítězem je TOP 09, která, ač záměrně v kampani upozaděna, získala dva mandáty. A téměř 90 tisíc preferenčních hlasů pro Luďka Niedermayera je vzkazem voličů, hlavně Pražanů, že chtějí v europarlamentu středopravicového ekonoma, který myslí na budoucnost Evropy víc než na zdejší píseček. Niedermayer podpořil migrační pakt, je pro přijetí eura a rozvíjení Green Dealu. Zástupci ODS budou hájit svoji euroskeptickou pozici. Rány si musejí lízat lidovci a jejich šéf Marian Jurečka, jehož kariéra jde kopcem dolů. Jeden mandát pro Tomáše Zdechovského je mizérie.

Neúspěch STAN a Pirátů

Zatímco Starostové mohou říkat, že mají v europarlamentu o jednoho poslance víc než dosud, Piráti dopadli jako sedláci u Chlumce. Neprošel jejich lídr Marcel Kolaja a europoslankyní bude pouze Markéta Gregorová. Aktivně zelená politika v jejich podání selhala. To částečně platí i o STAN, které vsadilo všechny karty na Danuši Nerudovou, což byla chyba. Uhádaný a osočující styl příznivci Starostů a nezávislých nemají rádi. Obě vládní formace musejí vyhodnotit, jak dál. Pokud nezmění strategii a PR, nedopadnou ve sněmovních volbách o moc lépe.

Body pro Turka, výprask Okamury

Do eurovoleb výrazně promluvilo uskupení Přísaha a Motoristé sobě. To by se nestalo, kdyby v jeho čele nestál Filip Turek. Ten na sebe – i díky nepromyšlené výzvě Danuše Nerudové k televiznímu duelu – strhl veškerou pozornost radikální pravice, jíž nevadí ani fakt, že se Turek obklopuje předměty se svastikami. Jeho přímočarý hranatý styl dokázal zaujmout nejen zahořklé starší publikum, ale i spoustu prvovoličů. Získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, přes 150 tisíc. Jeho úspěch byl zároveň Waterloo pro koalici SPD a Trikolora. Její lídr Petr Mach se do Bruselu nevrátí a za Okamurovu stranu bude v EP sedět jen Ivan David. Sázka na „odborníka“ z Klausovy líhně nevyšla. Voliči SPD chtějí pavlačovou negaci, ne uhlazeného ekonoma.

Levice v objetí KSČM

Další vítězkou eurovoleb je šéfka KSČM a jednička koalice Stačilo! Kateřina Konečná. Vydobyla si pověst lídryně nacionální levice, která navíc ví, oč v Bruselu a Štrasburku běží. Právě kombinace tvrdé rétoriky s kompetencí ji vystřelila nahoru do té míry, že zdvojnásobila počet křesel z jednoho na dvě. V europarlamentu ale nebudou Konečná a Ondřej Dostál hrát významnější roli, neboť nebudou členy důležité frakce. Monotónně pak lze připojit doušku, že sociální demokracie neuspěla a zřejmě definitivně odchází z domácí politiky do zapomnění.

O eurokomisaři je jasno

Skončené volby daly poměrně zřetelnou odpověď na otázku, kdo bude navrhovat příštího českého eurokomisaře. Toto právo v roce 2021 získala koalice PirSTAN, ale po debaklu Pirátů to zůstane na Vítu Rakušanovi. Vzhledem k rozpačitému výkonu Danuše Nerudové je téměř jisté, že vláda nominuje ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Z kuloárů zaznívá, že by mohl získat komisariát pro hospodářskou soutěž.