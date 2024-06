V Evropském parlamentu chce ANO bojovat za zabránění zákazu spalovacích motorů u automobilů či emisním povolenkám placeným za nemovitosti. Na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu (EP) to řekl předseda ANO Andrej Babiš. Lídryně kandidátky Klára Dostálová se v neděli stala členkou ANO, oznámil expremiér. Za nynější prioritu označila úpravu migračního paktu i Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu).

Zleva poslankyně a jednička kandidátky hnutí ANO Klára Dostálová, předseda ANO Andrej Babiš, místopředseda ANO Karel Havlíček na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu ve volebním štábu hnutí ANO, 10. června 2024, Praha | Foto: ČTK

ANO opět vyhrálo české volby do EP, bude mít sedm europoslanců, o jednoho více než dosud. Druhá skončila koalice vládních stran Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která uhájila šest křesel, o dva mandáty tyto strany přišly. Vyzývat k předčasným sněmovním volbám nemá podle Andreje Babiše smysl. Opět ale kabinet kritizoval za to, že neplní svůj program.

Výsledek považuje Babiš za obrovský úspěch, ANO podle něj mělo jasný program pro české občany. V EP chce hnutí bojovat za to, aby se stanovení ceny elektřiny odpojilo od cen elektřiny vyrobené z plynu, zabránit zákazu spalovacích motorů u aut či emisním povolenkám u nemovitostí. Koalice Spolu podle něj měla v eurovolbách jediný program, a to porazit ANO.

„Nevím, co tam budou dělat v tom Evropském parlamentu, když měli jediný program, který nesplnili,“ poznamenal.

Hlavní cíl? Sněmovní volby za rok

Dostálová řekla, že je ráda, že lidé pochopili, jak je evropská politika pro Česko důležitá. Poděkovala i médiím, že volbám věnovala pozornost. Evropa se podle bývalé ministryně pro místní rozvoj vydala špatným směrem skrze nařízení, regulace, kontroly a pokuty. Hovořila také o přeregulovanosti unie.

Hlavním cílem ANO je podle Babiše zvítězit příští rok ve volbách do Sněmovny. K předčasným volbám nyní nemá smysl vyzývat, míní. „Ať si to voliči vypijou do konce, když zvolili tuhle vládu, která neplní program,“ uvedl.

Dostálová zopakovala, že zástupci hnutí odletí do Bruselu hned v pondělí. Chtějí vyjednávat o členství ve výborech i o frakci. Na cestu vyrazí kromě ní dosavadní europoslanci hnutí Ondřej Knotek, Martin Hlaváček a Ondřej Kovařík a také nově zvolený Jaroslav Bžoch. V pondělí budou mít schůzku s Aliancí liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), v úterý se zástupci frakce Renew Europe, jejímž byli europoslanci ANO dosud součástí.