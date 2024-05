V debatě v Litoměřicích, na kterou můžete od 17 hodin přijít i osobně do Kavárny s párou, Jarošova 32 , se budeme bavit hlavně o Green dealu, ale také o tom, proč Piráti už nekandidují v koalici se STAN, jaký mají vztah k evropským Zeleným, jak se dívají na ruskou agresi proti Ukrajině , jak jsou spokojeni se svojí rolí v české vládní koalici a jak se daří vládě Petra Fialy být proevropským kabinetem. Na to a na mnoho dalších otázek se budeme snažit hledat v Litoměřicích odpověď. Zeptat se v debatě pod profily na Facebooku můžete i vy, vaše dotazy rádi během debaty položíme. Těšíme se s vámi na viděnou, ať už v Litoměřicích, nebo virtuálně.

