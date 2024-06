Tady je Babišovo, či přesněji řečeno: Tady je Dostálové. Takový nápis by se po tomto volebním víkendu mohl objevit na drtivé většině cedulí označujících hranice okresů. Ze 76 regionálních celků dokázala koalice SPOLU zvítězit jen v osmi z nich, zbytek patřil největšímu opozičnímu hnutí - ANO. Na to, jak volily okresy a jaký byl kde zájem voličů, se podívala datová redakce Deníku.

Evropské volby na ZŠ Řežníčkova v olomoucké městské části Hodolany, pátek 7. června 2024 | Foto: Deník/Magda Vránová

Pohled na volební mapu okresů v České republice je po tomto víkendu poměrně jednotvárný. Jen na osmi místech dokázala zvítězit koalice SPOLU, která sdružila tři z pěti stran vládní koalice.

Zjednodušeně řečeno: koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dokázala vítězit jen v Praze a okolí, v Brně a okolí, v Plzni a okrese České Budějovice. Zbytek patřil kandidátce, kterou vedla někdejší ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně poslanecké sněmovny Klára Dostálová (ANO). Ta se stala i šampionkou v preferenčních hlasech, získala jich 171 tisíc.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Česku • ANO 26,14 %

• Spolu 22,27 %

• Přísaha a Motoristé 10,26 %

• Stačilo! 9,56 %

• STAN 8,7 %

• Piráti 6,2 %

• SPD + Trikolora 5,73 %

V některých okresech byl rozdíl mezi vítězem a druhým v řadě (koalice SPOLU) markantní. Platí to hlavně v severních Čechách či na severu Moravy. Třeba v okresu Louny získalo hnutí ANO hlasy 38 procent hlasujících a druhé SPOLU mělo 13,8 procent. Třetí (Stačilo!) a čtvrté (Motoristé s Přísaha) místo tam navíc bylo jen o necelá dvě procenta horší.

Podobná propast mezi vítězem a pomyslným stříbrným stupínkem se objevila i v okrese Karviná - ANO přes 36 procent, druhá koalice Stačilo! bezmála 16 procent. V opačném gardu, s náskokem takzvaně o parník zvítězila koalice SPOLU jen v Praze, kde brala 32 procent a druhé hnutí ANO mělo jen lehce pod 15 procent.

Evropské volby otestovaly náladu společnosti: Co vše napověděly výsledky a účast

Zajímavá je i volební účast, která byla celorepublikově vyšší než minule. „Do volebních místností dorazilo 36,45 procent voličů, více než před pěti lety. Tehdy účast dosáhla 28,72 procenta. Zdaleka největší zájem byl o volby v Praze, kde k volbám přišlo 42,58 procent voličů. Nejmenší zájem byl naopak zaznamenán v Karlovarském kraji s účastí 30,21 procent oprávněných voličů,“ uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Pokud jde o jednotlivé okresy, nejslabší účast byla na severu Čech, v okresech Most a Chomutov dorazilo téměř shodně 27 procent oprávněných voličů. Naopak nad 40 procent voličů dorazilo v Praze a jejím okolí a pak také v Hradci Králové a okrese Semily. O mandát se na 30 kandidátních listinách ucházelo celkem 674 kandidátů. V Evropském parlamentu bude Česko zastupovat 13 mužů a osm žen. Jejich průměrný věk je 47 let. Nejstaršímu zvolenému je 71, nejmladší zvolené 31 let.

