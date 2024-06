Jakou známku dali evropští voliči Evropské komisi a konkrétně její předsedkyni Ursule von der Leyenové? Jak silná bude proevropská většina v Evropském parlamentu? Kdo s kým je dnes ochoten spolupracovat? Jak moc zkomplikovaly rozhodování o nové Evropské komisi výsledky voleb ve velkých evropských státech? Je dnes pro uspořádání Evropy klíčová Itálie a její premiérka Giorgia Meloniová? Kdo zjistí, zda pro Leyenovou hlasovali, nebo nehlasovali europoslanci ANO? Cítí Jourová, že ji voliči ANO nemají rádi, jak říká Andrej Babiš ? Kteří z europoslanců ANO přijdou Jourové nejpřipravenější? Jak by měl vypadat Green Deal po „opravě“? Jdou dnes cestou Zelené dohody Čína a USA?

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku Evropa pro Čechy se budeme s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou bavit o tom, jak změní evropské volby politiku Bruselu a to především v otázce Green Dealu . A také o tom, co má společného boj proti globálnímu oteplování se snahou o omezení nelegální migrace.

Ursula von der Leyenová bude určitě kandidovat znovu do čela Evropské komise, říká její současná místopředsedyně Věra Jourová. Ke své další budoucnosti v hnutí ANO si Jourová nezabouchává dveře, byť s některými věcmi ve volební kampani ANO nesouhlasila.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.