Předseda hnutí STAN Vít Rakušan při hodnocení výsledků ocenil, že STAN zdvojnásobil počet europoslanců a získal stejný počet hlasů jako v posledních evropských volbách, kdy hnutí kandidovalo spolu s TOP 09. Zisk téměř devíti procent a páté místo ale podle něj není úspěch, pro kandidátku Starostů a osobností pro Evropu očekával dvouciferný výsledek a doufal ve tři mandáty. Řekl to na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků.

Předseda STAN Vít Rakušan hovoří na tiskové konferenci ve volebním štábu hnutí STAN po oznámení výsledků voleb do Evropského parlamentu | Foto: ČTK

„Bylo by velmi neupřímné říkat, že tohle je úspěch. My jsme chtěli - a říkal jsem to stále - že chceme dvouciferný výsledek,“ řekl Vít Rakušan. On i lídryně kandidátky Danuše Nerudová poděkovali voličům. Rakušan zmínil také rekordní účast v evropských volbách, která ale přinesla podle něj ve velké míře protestní hlasy. Výsledek přesto nepovažuje za referendum o vládě.

„Co je pro nás velkým varováním, které nelze brát na lehkou váhu, je posílení komunistů a pravicových extremistů,“ řekla Nerudová.

Podle Rakušana to je špatná zpráva pro vládu i pro demokratické strany. „Jestli občas nezapomínáme (…) na to, že máme společně hájit hodnoty liberální demokracie,“ dodal. Komunisty a pravicové radikály, jak označil koalici Přísaha a Motoristé, STAN porazit chtěl.

Podle dvojky kandidátky Jana Farského nebyla chyba, že se STAN v posledních týdnech před volbami zaměřil na Filipa Turka, kterého podle něj „demaskoval“. Turek, u nějž média upozornila na několik jeho snímků s nacistickou symbolikou či gesty, se za hnutí Přísaha a Motoristé, které ve volbách skončilo třetí, stal europoslancem, zvolena byla i druhá Nikola Bartůšek.

„Když bych se znovu rozhodoval, udělal bych to stejně,“ řekl Farský. Doufal v to, že se ke STAN připojí i další. Rakušan doplnil, že Turek si vybral k útokům STAN jako první a zaútočil na Nerudovou jako na ženu.

Na dotaz, zda bude STAN po výsledku v eurovolbách jinak zvažovat nominaci na post eurokomisaře, Rakušan odpověděl, že strana chce být ve vyjednávání i nadále aktivní. Nerudovou označil za vhodnou kandidátku. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) při příchodu do volebního štábu řekl, že nominace na eurokomisaře se podle něj mnohem víc probírá v médiích než uvnitř strany. Vláda by se podle něj měla na jméně shodnout, ne se přehlasovávat.