Z hlediska menších států jako Česko nebo Slovensko , o Maltě nemluvě, by proto byla rozumná podpora rozšiřování pravomocí a síly Evropského parlamentu. V něm jsou totiž při hlasování státy jako my vůči skutečným evropským velmocem zdaleka nejsilnější. Nic takového ale v aktuální české politice nenajdete.

Pojďme se nyní na startu tuctu našich článků o Evropském parlamentu a volbách do něj podívat. Jak je to se sílou hlasu českého voliče.

/ANALÝZA/ Evropská unie a Evropský parlament vypadají na první pohled složitěji, než ve skutečnosti jsou. Je to dáno možná tím, jak řekl v podcastu Evropa pro Čechy Jan Farský, dvojka na eurokandidátce STAN, že se tam věci jmenují složitěji, než by musely. „Já bych prostě říkal předsedovi Evropské rady prezident a Evropské komisi evropská vláda,“ tvrdí Farský.

Už popáté budou tento rok Češi volit do Evropského parlamentu. Volby se konají první červnový týden, konkrétně v Česku v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak a kde volit, kompletní kandidátky, ale také co si myslí Češi o Unii a výstupy z debat Deníku s kandidáty do EP. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.