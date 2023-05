Evropský parlament tento týden odhlasoval reformu voleb do Evropského parlamentu. Na jejím základě by měl být posílen celoevropský rozměr unijních voleb.

Každý volič by v nich měl dva hlasy. Jeden by dával konkrétní stranické kandidátce ve své zemi, druhý by byl určený pro celoevropský volební obvod, do nějž by kandidátky sestavovaly a nabízely jednotlivé evropské politické strany, jako jsou například Evropská lidová strana, socialisté nebo liberálové.

Návrh Evropského parlamentu stanovuje, že na kandidátních listinách v celounijním obvodu musí být zaručeno rovné zastoupení mužů a žen. Ale nejen jich.„Je nutné pamatovat i na práva nebinárních osob,“ uvádí mimo jiné včera přijatý návrh.

Volby se mají konat všude ve stejný den, devátého května. Pro Česko by to mohl být problém, protože tento den je většinou pracovní.

Celoevropská témata

V návrhu, který byl v úterý ve Štrasburku schválen nevýraznou většinou 331 hlasů, se počítá i s funkcí celoevropských volebních lídrů – spitzenkandidátů.

„Tato reforma zviditelní evropské politické strany a umožní jim vést kampaň v celé Unii,“ uvedl zpravodaj návrhu, socialista Domènec Ruiz Deveza. „Vznikne tak skutečná celoevropská diskuse. Lidé budou vědět, že volí evropské politické subjekty a hlavní kandidáty na předsedu Komise. Parlament vyslal Radě Unie jasný signál, že je nejvyšší čas změnit volební právo, abychom mohli uspořádat volby, které budou náležitě odrážet politickou realitu,“ dodal Deveza.

Schválený plán voleb musí odsouhlasit jednomyslně členské státy Unie. Je ale otázkou, zda se to podaří. Nejbližší volby se uskuteční už za dva roky.