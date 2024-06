Už je rozhodnuto. Na vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu si ale Češi (kteří volili v pátek a v sobotu) i lidé z dalších zemí Evropské unie počkají do nedělního pozdního večera. Hodinu před půlnocí totiž odvolí Italové. České výsledky vyhlásí Český statistický úřad. Už v sobotu ale bylo známo, že volební účast v tuzemsku byla vyšší než před pěti lety , kdy byla 28,72 procenta. Nyní na mnoha místech převýšila 30 procent, v Praze se dokonce dostala přes 40 procent.

Už popáté budou tento rok Češi volit do Evropského parlamentu. Volby se konají první červnový týden, konkrétně v Česku v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak a kde volit, kompletní kandidátky, ale také co si myslí Češi o Unii a výstupy z debat Deníku s kandidáty do EP. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.